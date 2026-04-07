Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане

Владимир Путин в ходе совещания по ликвидации последствий паводков в Дагестане поручил создать специальную правительственную комиссию.

Президент отметил, что в ее состав должны войти представители федеральных органов власти и руководители региона, а также один из заместителей полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.

Кроме того, Путин подчеркнул, что комиссию возглавит министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

Тяжелая паводковая обстановка сохраняется в республике с конца марта. Причиной подтоплений стали обильные дожди.

Из-за непогоды в ночь на 6 апреля произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища. В результате в поселке Мамедкале подтопленными оказались 28 домов, а у села Геджух вода затопила федеральную трассу "Кавказ", течением унесло несколько машин. Всего более 4 тысяч человек эвакуированы после прорыва дамбы.

