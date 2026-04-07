Поезда на Ярославском направлении задерживаются из-за остановки поезда

Несколько пригородных поездов Ярославского направления МЖД следуют с опозданием. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

Причиной послужила вынужденная остановка грузового состава на перегоне Пушкино – Софрино в 16:27. Состав возобновил движение в 16:52. Специалисты на данный момент работают над сокращением возникшего интервала.

Ранее не было движения поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии метрополитена между станциями "Жулебино" и "Котельники". Причиной инцидента стало падение пассажира под поезд. В результате человек погиб.

До этого по аналогичной причине поезда задерживались на Кольцевой линии. На станции "Краснопресненская" на пути упал человек, которого своевременно достали. Однако инцидент вызвал кратковременную задержку в расписании.