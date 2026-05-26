26 мая, 12:04

Новая российская вакцина от аллергии на пыльцу березы сократит курс лечения

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Новая рекомбинантная вакцина "Аллергарда" позволит сократить курс вакцинации с 30 инъекций до 3–5 при наличии аллергии на пыльцу березы. Об этом на общем собрании Российской академии наук заявил президент РАН Геннадий Красников.

По его словам, разработка представлена отделением физиологических наук и предназначена для профилактики и лечения аллергии к пыльце березы, а также перекрестной пищевой аллергии.

"Действие вакцины превосходит эффект аллерговакцин на основе экстрактов аллергенов. Безопасность и эффективность обеспечены", – заявил Красников.

Безопасность и эффективность достигнуты за счет механизма, который избирательно активирует В-клеточный ответ, не затрагивая Т-клеточное звено иммунитета. Универсальность обеспечивается перекрестным подавлением нежелательных реакций.

Ранее сообщалось, что вакцина от аллергии может стать доступна для россиян в 2026 году. Осенью планируется получить временное регистрационное удостоверение, что позволит ввести препарат в гражданский оборот. Таким образом, пациенты смогут подготовиться к сезону цветения 2027 года.

