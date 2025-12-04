Форма поиска по сайту

04 декабря, 09:05

Общество

Сроки включения четырех прививок в нацкалендарь могут перенести в России

Фото: 123RF.com/puvasit

Минздрав России предложил сдвинуть сроки включения в национальный календарь прививок от менингококка, ветряной оспы, вируса папилломы человека (ВПЧ) и ротавирусной инфекции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект распоряжения правительства, разработанный министерством.

По данным СМИ, перенос планируется на срок от 1 до 4 лет. Как объяснили в ведомстве, план меняется с учетом планируемых сроков производства полного цикла вакцин.

Включение в нацкалендарь прививки против ротавируса намерены перенести с 2025 на 2029 год, против ветрянки – с 2027 на 2031 год, против ВПЧ – с 2026 на 2027 год, против менингококка – с 2025 на 2027 год.

Ранее в Росздравнадзоре заявили, что с начала года в гражданский оборот введено более 357 тысяч упаковок вакцин для профилактики ветрянки. Это на 30% превышает показатель за весь 2024-й.

В ведомстве также опровергли информацию об исключении вакцины из нацкалендаря прививок. Она включена в календарь по эпидемическим показаниям, решение о ее проведении принимается регионами.

