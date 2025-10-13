Эпидемиолог Альтштейн: ветрянка может распространиться в регионах России

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Ветрянка может распространиться в регионах России. Об этом заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн, сообщает издание "Абзац".

Ранее газета "Известия" сообщала, что в стране наблюдается всплеск заболеваемости ветрянкой. Утверждалось, что жители Башкирии, Татарстана, Краснодарского края и других регионов жалуются, что не могут привить детей даже в частных клиниках.

По мнению экспертов, причиной ухудшения эпидемиологической обстановки могла стать нехватка вакцины. Прививка от ветрянки не включена в Национальный календарь профилактических прививок. В связи с этим регионы должны покупать иностранную вакцину за свой счет.

Альтштейн считает, что подобная ситуация в первую очередь может повлиять на работу детских садов и школ.

"Еще недавно было время, когда не было ни одного ребенка, который не болел бы ветрянкой. Затем была разработана вакцина, которая показала себя эффективной. Но я (не уверен. – Прим. ред.), есть ли у нас в достаточном количестве эта вакцина сейчас, поскольку были позже другие разработки", – отметил Альтштейн.

По его словам, без вакцины будут применяться неспецифические методы профилактики, в том числе госпитализация или изоляция заболевших детей дома. При этом бояться ветрянки не стоит.

В свою очередь, академик РАН Геннадий Онищенко связал рост заболеваемости с недостатками в работе первичного медицинского звена, пишет News.ru. Он подчеркнул, что ветрянка представляет собой хорошо изученную медицинскую проблему.

"Распространение ветряной оспы может быть из-за того, что страдает диагностика, проведение неспецифических противоэпидемических мероприятий – это раннее выявление, изоляция больных и контингентов, которые не болели. Так что первичная медицинская сеть должна заниматься этим тщательнее", – пояснил Онищенко.

Как указал академик, при подъеме заболеваемости в тех или иных регионах нужно искать проблему внутри работы эпидемиологов и инфекционистов.

В пресс-службе Росздравнадзоре опровергли сообщения о нехватке вакцины от ветрянки в регионах России. По данным ведомства, показатель ввода в оборот в 2025 году выше на 30%, чем годом ранее. Отмечается, что остатки вакцины в обороте, по данным системы маркировки лекарств, составляют 231 тысячу упаковок.

"Вакцинация от ветряной оспы не входит и вопреки информации, опубликованной в ряде СМИ и телеграм-каналов, никогда не входила в национальный календарь профилактических прививок. В то же время вакцинация входит в календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям, таким образом решение о проведении вакцинации, в том числе в группах риска, принимается регионами", – уточнили в ведомстве.

