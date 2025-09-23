Онищенко поддержал перевод работников на удаленный формат в сезон ОРВИ

Фото: 123RF/halfpoint

Дистанционный формат работы имеет ряд преимуществ, в том числе в сезон гриппа и ОРВИ. Такое мнение выразил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

По его словам, направление сотрудников на удаленную работу способно предотвратить заражение в коллективе.

"Что касается работы онлайн, то я считаю, что некоторые группы профессий, особенно те, которые занимаются экспертно-аналитической работой, можно переводить на удаленный формат работы, не дожидаясь эпидемии гриппа", – приводит слова Онищенко ТАСС.

Он указал, что врачи или педагоги не смогут работать таким образом, но офисные сотрудники – вполне. Эпидемиолог подчеркнул, что решение в пользу дистанционной работы будет выгодно и предпринимателям.

Вместе с тем такой формат трудовой длительности раскрывает большие возможности для молодых мам, добавил академик. По его мнению, пользу несет и дистанционное обучение, но только при наличии технических возможностей для этого.

Роспотребнадзор ранее заявлял, что рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России находится на значимом уровне. Тем не менее сейчас нет никакой необходимости вводить дополнительные карантинные меры и ограничения.

При этом трудящиеся удаленно россияне оказались счастливее офисных работников. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводился среди 2,5 тысячи граждан, проживающих в 494 населенных пунктах России.