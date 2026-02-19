Сильный снегопад и до 7 градусов мороза ожидается в Москве 19 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в четверг, 19 февраля, составит от 5 до 7 градусов мороза, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается пасмурная погода, снег, местами сильный. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от минус 5 до минус 10 градусов

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть юго-восточный ветер, скорость которого составит 7–12 метров в секунду, местами порывы достигнут до 17 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 741 миллиметр ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил, что сугробы в столице могут обновить рекорд после обильного снегопада 19–20 февраля.

По данным синоптика, 20 февраля будет с "высокой долей вероятности" превышен не только суточный рекорд дня, но и рекорд по высоте снега в целом за текущую зиму.