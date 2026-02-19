Два человека пострадали в результате массированной атаки ВСУ на Брянскую область

Фото: порт/Роман Васильев

Два жителя Брянской области пострадали при массированной атаке украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что пострадавшие мужчины доставлены в больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Кроме того, в результате налета повреждения получили пять частных жилых домов и два легковых автомобиля. Также огонь полностью уничтожил баню.

На месте происшествия продолжают работу оперативные и экстренные службы.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что резервуар Великолукской нефтебазы загорелся из-за атаки украинского БПЛА. Никто из людей не пострадал. На месте ЧП работают экстренные службы.