Москва и Бангкок продолжат контакты по военной линии в 2026 году

Фото: ТАСС/АР/Sakchai Lalit

Россия и Таиланд планируют продолжить контакты по военной линии в этом году. Об этом в интервью РИА Новости заявил российский посол в Бангкоке Евгений Томихин.

Представитель посольства отметил важность того, что продолжается набор таиландских военных на обучение в военных вузах Минобороны РФ. По его словам, на следующий учебный год уже готовится список кадетов и офицеров, которые поедут учиться в Россию.

Дипломат напомнил, что в 2025-м в Таиланд 2 раза заходили корабли российского Тихоокеанского флота, проходили встречи и взаимные визиты на корабли российских и таиландских военных моряков, а также совместные учения.

"Каждый раз прием был очень теплым со стороны таиландских друзей. Во время одного из заходов впервые в истории посещения Таиланда военными кораблями РФ на приеме на российском корабле побывал командующий военно-морскими силами Таиланда", – рассказал диппредставитель.

Ранее Томихин подтвердил заинтересованность РФ в запуске проекта по использованию карт "Мир" в Таиланде. Москва полагает, что инициатива может дополнительно стимулировать туристический поток. С технической точки зрения все было готово еще до пандемии коронавируса, уточнил посол.