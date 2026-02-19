Соревнования по симрейсингу пройдут на 14 площадках фестиваля "Масленица"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Гостей и жителей столицы приглашают присоединиться к турниру по виртуальному автоспорту – "Гран-при Московских сезонов по симрейсингу". Организатором выступил фестиваль "Масленица", проходящий в рамках "Зимы в Москве", рассказали в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Любой желающий сможет бесплатно испытать себя в роли пилота гоночного болида и побороться за ценный приз. Причем для участия не требуются водительские права или опыт в гонках.

Турниры будут организованы на 14 площадках. Там создадут высокотехнологичную инфраструктуру, включающую 28 профессиональных гоночных симуляторов. Причем организаторы постарались создать равные условия для всех участников.

В частности, турнирную систему разделили на три отдельных класса: "Практик" – для новичков, "Про" – для опытных игроков и "Мастерс" – для настоящих виртуозов. По итогам заездов в первом классе выберут тройки лучших на каждой площадке, во второй категории – пятерку сильнейших пилотов, а в третьей – трех призеров.

Помимо этого, на состязаниях будет действовать специальное правило "одной попытки в день", которое даст шанс на победу пилотам любого уровня. Принять участие смогут граждане любых возрастов при росте от 150 до 210 сантиметров.

Площадки можно найти по следующим адресам:



ГМЗ "Коломенское", Большая улица, владение 91, в ЮАО;

пересечение улиц Молодцова и Сухонской в СВАО;

Вешняковская улица, владение 16, в ВАО;

Авиационная улица, владение 24, в СЗАО;

Волгоградский проспект, владение 119, в ЮВАО;

улица Теплый Стан, владение 1Б, в ЮЗАО;

улица Адмирала Руднева, владение 8, в ЮЗАО;

улица Святоозерская, владение 1, в ВАО;

бульвар Дмитрия Донского, владение 11, в ЮЗАО;

сквер у Гольяновского пруда в ВАО;

Матвеевская улица, владение 2, в ЗАО;

Городецкая улица, владение 1, в ВАО;

Профсоюзная улица, владение 41, в ЮЗАО;

Олимпийская Деревня, Мичуринский проспект, владение 4, в ЗАО.

Попробовать свои силы в рамках фестиваля "Масленица", который продлится до 22 февраля, горожане смогут и на тематической викторине, появившейся на портале "Узнай Москву". Участникам предстоит ответить на 11 вопросов и узнать, какое было любимое место народных гуляний у москвичей и где они покупали угощения для праздничного стола.

Кроме того, в викторине будут вопросы о том, в каких заведениях на Масленицу хлебом и солью встречали гостей, как зазывали посетителей работники трактиров и что делали горожане в Прощеное воскресенье.

