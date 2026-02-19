В Депприроды Москвы объяснили выход лосей в город любопытством

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Любопытство чаще всего становится причиной выхода лосей из леса в городскую среду. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

По словам собеседника агентства, обычно лоси ведут скрытный образ жизни, поэтому каждый их выход в город оказывается в центре внимания. Зимой животные могут перемещаться в поисках еды и в какой-то момент выйти за пределы природных территорий, но даже в снежные зимы кормовая база сохраняется в достаточном объеме.

Он уточнил, что на поведение сохатых могут повлиять метель и сильный снегопад. Во время непогоды животные могут хуже ориентироваться, сбиваться с обычных маршрутов или искать более защищенные места.

Гражданам следует помнить, что при встрече с лосем нужно сохранять спокойствие и не шуметь, медленно отойти и спрятаться в кустах или за деревом. В большинстве случаев сохатые самостоятельно возвращаются в привычную среду обитания. Если животному требуется помощь, горожане могут обратиться по номеру общегородской горячей линии по телефону +7 (495) 777-77-77, добавили в департаменте.

Ранее в Подмосковье на запись видеокамеры попал лось, "ожидавший" автобус на остановке. Он также пытался зайти в общественный транспорт. В связи с участившимися случаями появления диких животных на дорогах водителям рекомендовали быть внимательнее.