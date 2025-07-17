Биолог Аверкиева: оказавшиеся на водохранилище в Истре лоси пришли к воде в поисках пищи

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Лоси, которые забрели на территорию водохранилища в Истре и не могли выбраться оттуда, пришли к воде в поисках пищи, объяснила руководитель Российского биологического общества Валерия Аверкиева. Ее слова приводит РИА Новости.

Эксперт считает, что животные заплыли в водохранилище "из большой воды". Она пояснила, что лоси отлично плавают и могут преодолевать по воде даже большие расстояния.

"Они пришли кормиться вот в затончик рядом, и потом просто увидели, что можно пройти спокойно и прошли. Так бывает", – подчеркнула она.

Начальник истринского гидротехнического узла АО "Мосводоканал" Юрий Гусев, в свою очередь, обратил внимание, что подобных случаев с появлением лосей на территории Истринского водохранилища еще не происходило. Он также отметил, что территория искусственного водоема ограждена по периметру, что подтверждает версию о том, что животные попали туда по воде.

"Их уже несколько недель назад наблюдали в акватории Истры реки, ниже, где они сейчас вылезали. Поэтому, наверное, любопытство превысило, и они по реке к нам пришли", – поделился соображениями Гусев.

Застрявших на водохранилище лосей удалось спасти 17 июля. Рогатые доплыли до берега и скрылись в чаще леса.

Специалисты приняли решение отогнать лосей к обрыву, чтобы животные смогли безопасно скатиться вниз и самостоятельно выбраться из воды. Один из лосей попал в "бассейн", однако второго сохатого сначала не удалось подтолкнуть к краю, поскольку он находился в стрессовом состоянии. Истринская городская прокуратура проконтролирует ситуацию и проверит исполнение закона об охране объектов животного мира.