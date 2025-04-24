Спасатели вытащили котят из-под потолка на рынке в Москве

Фото: телеграм-канал "Спасатели СпасРезерв"

Спасатели вытащили котят из-под потолка на рынке "Мандарин", расположенном на Монтажной улице в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале общественного поисково-спасательного отряда "СпасРезерв".

По словам спасателя Михаила Махинова, специалисты определили место нахождения животных по звуку, однако добраться до них было непросто – пространство над подвесным потолком оказалось плотно заполнено.

С разрешения администрации спасатели временно сняли часть сетчатой конструкции потолка и нашли одного котенка, который пытался выбраться наверх из проема между листами гипсокартона. Спасатели разрезали их и приманили детеныша звуками кошачьего мяуканья, включенными на телефоне, после чего его удалось достать.

"Но, по словам работников рынка, голосов было больше. Прислушались, через некоторое время раздался писк еще одного котенка. Искали его гибкой камерой, приманивали кормом, в конце концов черненький малыш свалился с вентиляционного короба в тот же проем, откуда был извлечен", – отмечается в публикации.

В результате первого котенка забрала домой заявитель, второго – мужчина, подошедший к спасателям.

Ранее в столице освободили застрявшего во время ремонтных работ в Боткинской больнице котенка. Во время замены напольного покрытия по помещениям ходила кошка с котятами. В какой-то момент один из них забрался под пол, но обратно не вылез. Специалисты достали животное, и оно осталось жить у одной из сотрудниц медучреждения.