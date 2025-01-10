Спасатели освободили котенка, застрявшего под полом в Боткинской больнице

Фото: телеграм-канал "Спасатели СпасРезерв"

Спасатели освободили застрявшего во время ремонтных работ в многопрофильном научно-клиническом центре имени Боткина в Москве котенка, сообщается в телеграм-канале общественного поисково-спасательного отряда "СпасРезерв".

Во время замены напольного покрытия по помещениям ходила кошка с котятами. В какой-то момент один из них забрался под пол, но обратно вылезти не захотел. Не помогла ему приманка в виде еды и воды. Прибывшие на место спасатели записали на телефон голос мамы-кошки и стали выманивать котенка.

"Это хитрая морда, выглядывала из дырки, видит людей, поэтому мы все отвернулись, позакрывали глаза ладошками и сквозь пальцы наблюдали", – рассказала спасатель Анна Мануйлова.

Пока котенок отворачивался, спасатели меняли позу и приближались к нему все ближе. В какой-то момент Мануйлова одним движением поймала детеныша и взяла его в руки.

"Была натуральная игра в "раз–два–три, морская фигура замри". Было очень смешно, очень сложно не засмеяться, но только таким способом этот котенок в итоге был пойман", – заключила спасатель.

Жить 2,5-месячного детеныша решили оставить у одной из сотрудниц больницы.

Ранее столичные спасатели-добровольцы вытащили застрявшую в стене дома кошку. Инцидент случился в жилом доме на западе Москвы, заявители услышали из стены мяуканье и вызвали спасателей. Специалисты разобрали розетки, расширили отверстие и смогли достать животное с глубины 4,5 метра. Спасенную кошку представители отряда оставили у себя.

