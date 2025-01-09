Спасатели-добровольцы вытащили кошку из стены жилого дома в Москве

Фото: телеграм-канал "Спасатели СпасРезерв"

Спасатели-добровольцы сумели спасти кошку, которая застряла в стене жилого дома на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба общественного поисково-спасательного отряда "СпасРезерв".

"Заявитель слышал мяуканье кота где-то в стене. Перед отъездом 2 января тоже слышали мяуканье, но подумали, что мяучит у соседей. Сегодня вернулись и вновь услышали "мяу", – рассказали представители организации.

Чтобы уточнить источник звука, спасатели разобрали розетки в одной из квартир дома и воспользовались гибкой камерой. За счет нее они увидели кошку, которая находилась на глубине 4,5 метра. Тогда было решено расширить отверстие. После этого специалисты, воспользовавшись петлей для ловли животных, достали кошку из стены.

Позже представители отряда решили оставить спасенную ими кошку у себя.

Ранее удалось спасти кошку, которая упала в 8-метровый колодец рядом с частным домом в подмосковном округе Луховицы. Пока хозяин животного ждал прибытия спасателей, он бросил в колодец лист пенопласта, чтобы кот смог забраться на него. Ситуация осложнялась тем, что его питомец упал в ледяную воду.