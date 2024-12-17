Подмосковные спасатели вытащили упавшую в колодец кошку

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас"

Кошку, которая упала в 8-метровый колодец рядом с частным домом в подмосковном округе Луховицы, спасли сотрудники ГКУ МО "Мособлпожспас". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам спасателей, хозяин животного позвонил в единую службу экстренных вызовов "Система-112" и сообщил, что его питомец случайно упал в глубокий колодец. Пока мужчина ждал сотрудников ГКУ МО "Мособлпожспас", он бросил в колодец лист пенопласта, чтобы кот смог забраться на него. Ситуация осложнялась тем, что кошка упала в ледяную воду.

В результате прибывшие спасатели соорудили сачок из подручных средств, привязали его к длинному шесту и вытащили кота из колодца. Питомец был очень напуган, однако в руках у хозяина быстро пришел в себя.

Ранее работники ГКУ МО "Мособлпожспас" в Сергиево-Посадском городском округе спасли кошку, которая застряла в вентиляции и просидела там три недели. Инцидент произошел в деревне Ситниково.

Кошка, убегая от собаки, попала в вентиляционное отверстие в цоколе, предназначенное для вентиляции фундамента. Она оказалась в техподполье и не смогла оттуда самостоятельно выбраться. Хозяева пытались выманить кошку, однако после неудачных попыток обратились к спасателям. Во время спасательной операции специалисты приманили животное настойкой валерьянки, после чего его получилось достать из подпола.

