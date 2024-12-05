Жители Мытищ спасли собаку, которую зверски избил хозяин

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Жители жилого комплекса в подмосковных Мытищах спасли собаку, которую зверски избил хозяин, пишет телеграм-канал Baza.

Жильцы ЖК "Императорские Мытищи" стали свидетелями, как их сосед, предположительно пьяный мужчина, бил плеткой своего пса, уверен автор публикации. Животное при этом скулило, а издевательства продолжались около двух часов, добавили там.

Соседи мужчины потребовали прекратить издевательства, и хозяин в итоге отдал собаку инициативной группе. Пса напоили и накормили и оставили на ночь в квартире одного из жильцов комплекса. Теперь животному ищут новый дом.

Ранее Владимир Путин подписал закон о несоблюдении требований к содержанию домашних животных. Ранее наказания за надлежащий уход, своевременную ветпомощь и самовыгул не назначалось. Теперь максимальный штраф может составить до 30 тысяч рублей.

