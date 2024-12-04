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Кошки стали самыми популярными питомцами у россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование.

В опросе приняли участие около 1,2 тысячи россиян. Так, 60% респондентов отдали предпочтение кошкам, 58% – собакам, а грызунам и рептилиям – 5 и 2% соответственно. При этом больше трети опрошенных, у которых есть домашние питомцы, посещают вместе с ними общественные заведения, а путешествуют с животными около 17% граждан.

Если же питомец не путешествует нигде со своим хозяином, то чаще всего он остается у родных или друзей, а отелями для животных пользуются лишь 5% россиян.

Кроме того, выяснилось, что больше всего мест, куда пускают с животными, есть в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Однако более половины хозяев питомцев заявили, что им не хватает отелей, где можно было бы пожить с животными, а еще 48% опрошенных хотели бы иметь больше мест для выгула.

В результате оказалось, что около 66% респондентов считают важным ориентированность ресторанов и отелей в сторону пет-френдли, но на деле использование таких услуг держится пока на низком уровне (31%).

Между тем большинство россиян позитивно относятся к домашним животным. Так, 55% респондентов считают, что питомцы улучшают качество жизни своего хозяина, повышая его настроение и снимая стресс. Однако 52% не стремятся завести домашних животных, боясь ответственности и чрезмерного количества хлопот, связанных с ними.

