Врач Романенко: домашние кошки помогают избежать развития инсульта и инфаркта

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Кошачье мурчание обладает ранозаживляющим и противовоспалительным действием, а также питомцы снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у хозяев, рассказала врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко, передает "Доктор 24".

По словам медика, кошки способны нормализовать давление. Ученые из Университета Миннесоты провели исследование, в котором участвовали три тысячи человек. В результате выяснилось, что владельцы кошек страдали от инфарктов и инсультов на 30% реже, чем добровольцы без питомцев.

Эксперт уверена, что ключевую роль играет тот благоприятный эмоциональный фон, который создают домашние животные.

"Когда человек гладит питомца, он совершает монотонные движения. Поэтому негатив уходит на задний план, замедляется частота сердечных сокращений, сосуды расслабляются – хозяин даже может задремать", – добавила Романенко.

Также ученые утверждают, что кошки помогают человеку быстрее выздоравливать. Они интуитивно находят больное место и ложатся туда, согревая теплом.

Доказано и то, что во время кошачьего мурчания раны и переломы тоже заживают лучше. Исследователи выяснили, что ультразвуковые волны животных в диапазоне от 25 до 150 герц обладают ранозаживляющим и противовоспалительным действием.

Ранее сообщалось, что москвичи чаще всего заводят беспородных кошек. А среди породистых у жителей столицы популярны шотландская вислоухая, британская короткошерстная и мейн-кун.