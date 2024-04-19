Терапевт Хухрев: аквариумные рыбки и кошки могут провоцировать аллергию и астму

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Аквариумные рыбки и кошки, а также их корм могут спровоцировать аллергию, астму и слепоту, предупредил терапевт Алексей Хухрев в программе "Доктор 24".

Эксперт объяснил, что в состав сухого корма для рыб входит хитин, который может способствовать развитию хронического насморка и астмы у человека, а также приводить к кожным высыпаниям.

Специалист рекомендовал покупать замороженный, живой или прессованный корм, от которого не будет пыли.

"Стоит с осторожностью относиться к кошкам. Они переносят токсоплазмоз. Он поражает сетчатку глаза, а в некоторых случаях доводит до слепоты. Это касается животных, которые живут на улице или вывозятся на долгое время на дачные участки", – добавил он.

Хухрев обратил внимание, что паразиты, как правило, находятся в фекалиях. Очень важно убирать за питомцами в перчатках, подчеркнул он.

Ранее гендиректор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов Наталья Ильина рассказала о периоде цветения растений в РФ. В текущем сезоне ожидается активное опыление деревьев, также возможны пыльцевые бури.

По ее словам, одним из способов пережить сезон для аллергиков будет смена климатической зоны.

