Токсиколог Кутушов рассказал про опасные цветы для аллергиков

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Аллергикам не стоит дарить букеты из ромашек, хризантем, гербер и лилий, сообщает "Радио 1" со ссылкой на врача-токсиколога Михаила Кутушова.

В качестве альтернативы эксперт посоветовал розы, так как их тяжелая пыльца не поднимается в воздух.

По словам врача, спрятаться от цветущих растений невозможно. Пыльца разлетается на сотни километров вокруг и может подниматься на высоту до двух километров. Он посоветовал использовать антигистаминные препараты в случае наличия аллергий.

"Многим тяжело выходить на улицу во время цветения. После возвращения домой промывайте нос солевым раствором и увлажняйте глаза, это поможет уменьшить контакт с аллергенами и облегчить симптомы", – прокомментировал Кутушов.

Токсиколог подчеркнул, что томаты содержат похожий тип аллергена с березой. Он порекомендовал избегать потребления этого овоща при наличии аллергии на пыльцу березы.

Ранее гендиректор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов Наталья Ильина рассказала о периоде цветения растений в РФ. В текущем сезоне ожидается активное опыление деревьев, также возможны пыльцевые бури.