Эксперты рассказали о периоде цветения растений в РФ

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Активное опыление деревьев ожидается в текущем сезоне, а из-за большой влажности прошедшей зимы в РФ возможны пыльцевые бури, сообщает телеканал "360".

По словам гендиректора Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов Натальи Ильиной, самый пик во время опыления составляет примерно 2 недели. Однако снизить риски для страдающих аллергией могут дожди и смена направления ветра.

Генеральный директор одной из клиник Иван Тарасенко подчеркнул, что в настоящее время пылят береза и клен, хотя обычно это происходит в апреле. Также в большей части российских регионов в период с апреля по май должны зацвести ясень, тополь, клен, вяз и осина.

В мае – июне на территории страны начинают цвести злаковые травы и хвойные деревья – сосны и ели, ржа и тимофеевка. В Московском регионе это также коснется одуванчиков и липы. С июня по август россиян и жителей столицы ждет цветение подорожника, гречишных, крапивы и полыни.



Как сообщает газета "Известия", ссылаясь на главного специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову, текущий март может стать одним из самых сухих в текущем столетии. Поэтому, рассказала она, это может сыграть свою роль для аллергиков.



"Самым сложным для аллергиков периодом считается середина апреля. Если погода будет дождливой, а не сухой и солнечной, как сейчас, то цветение растений и появление пыльцы пройдут при более благоприятных для людей условиях", – уточнила она.

Врач общей практики одной из медицинских компаний Екатерина Серебренникова уверена, что профилактику аллергии нужно начинать заранее. В частности, при отсутствии противопоказаний врачи могут провести аллерген-специфическую иммунотерапию.

"Аллерген вводится в небольших количествах под контролем врача. Организм постепенно приучается к нему, и когда наступает период цветения, то реакция будет небольшой либо вообще отсутствующей", – сказала специалист.

В настоящее время такая процедура помогает купировать аллергию не только на цветение деревьев и трав, но и аллергию на кошек. Тарасенко также посоветовал россиянам сдавать анализы на общий иммуноглобулин Е, эозинофильный катионный белок, а также проводить скарификационные тесты или анализы крови на выявление гиперчувствительности к аллергенам.

По его словам, одним из способов пережить сезон для аллергиков будет смена климатической зоны. Однако большинство этого себе позволить не могут, добавил эксперт. Вместо этого он посоветовал купить домашние очистители воздуха.



"Это не только кондиционирование, это очищение воздуха от аллергенов, и это реально очень эффективно и у детей, и у взрослых", – уверен он.



Также он напомнил, что еще одним способом пережить сезон аллергии может являться использование респираторов или иных средств индивидуальной защиты. Ведущий пульмонолог одной из столичных клиник Ольга Гладченко в беседе с "Известиями" рекомендовала склонным к аллергии людям использовать приложения для отслеживания уровня пыльцы.

Она также посоветовала использовать средства защиты, а по приходу домой снимать уличную одежду и принимать душ, смывая с себя пыльцу. При этом в сезон активного цветения требуется плотно закрывать окна, заключила она.

Ранее главный врач Института иммунологии ФМБА РФ Наталья Ильина рассказала, что аллергики в центральной части РФ уже начали страдать от древесной пыльцы. Сезон пыльцы начался также в средней полосе и на юге России. Однако наибольшая концентрация вещества начнется во второй половине апреля – начале мая.

Аллерголог рассказал, когда в Москве начнется активное распространение пыльцы