Аллерголог рассказал, как защититься от пыльцевой аллергии

Фото: depositphotos/anastasiyparfenyuk

Поллиноз – аллергическое воспаление слизистых оболочек глаз или носовой полости. Оно возникает из-за пыльцы, которая взаимодействует с антителами в крови. В результате появляются заложенность в носу, чихание, кашель, слезоточивость, а также покраснение и отечность век. Как предотвратить неприятные симптомы, сообщает "Доктор 24" со ссылкой на врача – аллерголога-иммунолога Анатолия Балу.

При пыльцевой аллергии необходимо соблюдать особую гигиену, отметил эксперт. Например, после каждого выхода из дома важно очищать глаза и нос солевым раствором. По словам иммунолога, именно изотонический раствор из соли эффективно очищает слизистые, подпитывает их и помогает восстановиться. Однако перебарщивать с солью нельзя, иначе она их высушит, уточнил врач.

Бала также порекомендовал обрабатывать волосы и кожу, а перед выходом на улицу надевать головной убор. Аллерголог добавил, что людям, реагирующим на пыльцу, стоит носить одежду с длинным рукавом, плотно прилегающие очки и использовать специальную многослойную маску с дополнительным клапаном для выдыхания воздуха.

Ранее генеральный директор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) Наталья Ильина рассказала о возможном появлении пыльцевых бурь в этом сезоне. Так, в связи с обильным снежным покровом и повышенной влажностью минувшей зимой в этом сезоне ожидается активное опыление деревьев.