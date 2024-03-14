Эксперт опроверг опасность отдельных районов Москвы для аллергиков

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Составлять карту для аллергиков по столице нет смысла, поскольку растения-аллергены встречаются во всех природных территориях и парках города. Об этом Москве 24 рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия ГПБУ "Государственный природоохранный центр" Азамат Кунафин.

Весной в СМИ появляются карты для аллергиков, где обозначены районы столицы, якобы наиболее опасные для больных поллинозом. Например, в 2023 году сообщалось, что хуже всего таким людям в СЗАО, а средне – в ВАО, СВАО, ЮАО и ЮВАО.

По словам Кунафина, в первой половине марта обычно начинают цвести такие растения-аллергены, как ольха серая и черная, а также орешник. Во второй части месяца проявляют активность березы и ивы. Цветение этих видов деревьев может продолжаться и в апреле.

Кроме того, во втором месяце весны пробуждаются тополя, осины и клены. Их цветение продолжается и в мае. Тогда же начинают проявлять активность одуванчики и злаковые.





Азамат Кунафин начальник отдела мониторинга биоразнообразия ГПБУ "Государственный природоохранный центр" Все перечисленные выше растения-аллергены встречаются во всех природных территориях и парках столицы, а также во дворах, скверах и так далее, то есть повсеместно. В связи с чем не вижу смысла в карте, где обозначены конкретные виды для определенных районов Москвы.

"Аллергия вызывается пыльцой этих растений, которая разносится воздушными массами по всему городу", – подчеркнул Кунафин.

Вместе с тем из-за различных условий цветение отдельных видов бывает растянуто по времени. Например, раньше остальных могут активизироваться те растения, которые произрастают в хорошо прогреваемом месте в жилых застройках или на солнечной стороне. "А вот в лесу или на теневой стороне они могут начать цвести позже с запозданием от нескольких дней до недели", – заключил эксперт.

Ранее врач-аллерголог Раиса Овсянникова рассказал про симптомы, которые указывают на сезонную аллергию. Например, она может проявляться не только классическими для этого недуга приступами удушья, слезотечением и насморком, но также нарушением работы желудочно-кишечного тракта. В частности, речь идет про расстройство стула и боли в области живота.

