14 марта, 12:51Общество
Эксперт опроверг опасность отдельных районов Москвы для аллергиков
Фото: 123RF/serezniy
Составлять карту для аллергиков по столице нет смысла, поскольку растения-аллергены встречаются во всех природных территориях и парках города. Об этом Москве 24 рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия ГПБУ "Государственный природоохранный центр" Азамат Кунафин.
Весной в СМИ появляются карты для аллергиков, где обозначены районы столицы, якобы наиболее опасные для больных поллинозом. Например, в 2023 году сообщалось, что хуже всего таким людям в СЗАО, а средне – в ВАО, СВАО, ЮАО и ЮВАО.
По словам Кунафина, в первой половине марта обычно начинают цвести такие растения-аллергены, как ольха серая и черная, а также орешник. Во второй части месяца проявляют активность березы и ивы. Цветение этих видов деревьев может продолжаться и в апреле.
Кроме того, во втором месяце весны пробуждаются тополя, осины и клены. Их цветение продолжается и в мае. Тогда же начинают проявлять активность одуванчики и злаковые.
"Аллергия вызывается пыльцой этих растений, которая разносится воздушными массами по всему городу", – подчеркнул Кунафин.
Вместе с тем из-за различных условий цветение отдельных видов бывает растянуто по времени. Например, раньше остальных могут активизироваться те растения, которые произрастают в хорошо прогреваемом месте в жилых застройках или на солнечной стороне. "А вот в лесу или на теневой стороне они могут начать цвести позже с запозданием от нескольких дней до недели", – заключил эксперт.
Ранее врач-аллерголог Раиса Овсянникова рассказал про симптомы, которые указывают на сезонную аллергию. Например, она может проявляться не только классическими для этого недуга приступами удушья, слезотечением и насморком, но также нарушением работы желудочно-кишечного тракта. В частности, речь идет про расстройство стула и боли в области живота.
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