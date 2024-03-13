В Сеченовском университете разработают "визитную карточку" аллергенов для регионов РФ

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В Сеченовском университете сообщили о работе над созданием индивидуального профиля сенсибилизации, позволяющего определить всю совокупность аллергенов, к которым чувствителен человек в разных регионах РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

В целях реализации проекта открыли несколько центров в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Саратове, Ростове-на-Дону, Уфе, Екатеринбурге, Томске и Владивостоке. В пресс-службе уточнили, что в настоящий момент ученые проводят сбор сывороток у взрослых людей, которые родились и выросли в этих местностях.

"Это очень важно, так как эти центры находятся в разных климатических зонах, а значит, характеризуются разным набором растений и температурных режимов, а проживающие на этих территориях люди имеют разные пищевые привычки", – сказал заместитель заведующего лабораторией иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета, профессор Венского медицинского университета, иностранный член РАН Рудольф Валента.

Он вместе с профессором Сеченовского университета Александром Карауловым показал ректору Сеченовского университета Петру Глыбочко библиотеку аллергенов, которая преобладает у жителей РФ. В нее включили 33 аллергена, в том числе на сою, гречку, березу, полынь, амброзию, злак тимофеевку, коровье молоко, яйца, плесень, а также на кошку, собаку и так далее, утончили в пресс-службе, добавив, что в будущем перечень будет пополняться.

Валента назвал данную работу уникальной, объяснив свое мнение тем, что в мире никогда прежде не организовывались когортные исследования на такой огромной территории. Проект призван не только оценить потребности регионов, но и создать для них линейку молекулярных вакцин, указал ученый.

Ранее стало известно, что в этом году начнутся клинические исследования вакцины от аллергии на пыльцу березы. Препарат создали сотрудники Федерального медико-биологического агентства, рассказал член-корреспондент РАН, директор ФГБУ ГНЦ Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов. Он уточнил, что вакцина будет защищать от аллергии на пыльцу березы, яблоки, персики и сою.

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