ФМБА начнет клинические исследования вакцины от аллергии на пыльцу в 2024 году

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Клинические исследования вакцины от аллергии на пыльцу березы, которую разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), планируют начать в 2024 году. Об этом заявил член-корреспондент РАН, директор ФГБУ ГНЦ Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов.

"На сегодняшний день закончены доклинические исследования данной вакцины, получен патент. В этом году планируется начать клинические исследования", – цитирует его РИА Новости.

По словам Хаитова, вакцина будет защищать от аллергии на пыльцу березы, яблоки, персики и сою.

Ранее стало известно, что аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) является единственным лечением, которое направлено на устранение причины аллергии. Аллерголог Мария Зорина рекомендовала начать терапию за 2–4 месяца до начала цветения, то есть в ноябре – декабре, и продолжать лечение до конца мая.



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