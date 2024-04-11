Дерматолог Егорова рассказала, почему опасно умываться мылом

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Умывание туалетным мылом крайне не рекомендуется из-за его состава. В мыле содержится щелочь, которая может привести к раздражению. Об этом рассказала дерматолог Татьяна Егорова, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Туалетное мыло представляет собой мыльную основу с различными добавками – это могут быть антисептики, антибактериальные компоненты, вытяжки трав и так далее. Травы могут вызывать аллергию, антибиотики убивают все бактерии, включая полезные, переизбыток антисептиков тоже на пользу не пойдет", – пояснила врач.

PH хозяйственного мыла составляет 11–12. Для сухой кожи характерен pH 3–5,2, для нормальной – 5,2–5,7, для жирной – 5,7–7,5. Пользоваться таким мылом крайне вредно, уточнила дерматолог.

При использовании дегтярного мыла нарушается баланс микрофлоры кожи. Ее защищают колонии полезных микроорганизмов, которые могут разрушаться при использовании мыла с антибактериальными свойствами. В свою очередь, пересушивание кожи может спровоцировать себорейный дерматит, высыпания, покраснения, шелушения и зуд.

Егорова рассказала, что некоторые дерматологи допускают использование дегтярного мыла. Его могут назначить при демодекозе, который характеризуется активизацией клеща рода Демодекс, обитающего в сальных железах и волосяных фолликулах. Однако такое лечение может назначить только специалист. Самостоятельно использовать мыло врач не рекомендовала.

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