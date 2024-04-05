Визажист Никитина перечислила три правила макияжа перед съемкой на документы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Качественно проработанная тональным кремом кожа и отсутствие сияющих текстур в макияже – важные условия для удачного фото на документы. Об этом Москве 24 рассказала профессиональный визажист Александра Никитина.

По ее словам, перед съемкой нужно обязательно нанести на кожу плотный тональный крем.

"Не стоит переживать, если результат будет выглядеть неестественно, – камера этого не увидит. Зато ни один коварный синячок или покраснение не получат шансов проявиться на фото", – пояснила эксперт.



Александра Никитина профессиональный визажист Если тональный крем не совпадает с оттенком кожи, надо обязательно затонировать еще и шею, чтобы на фото не проявилась граница между оттенками.

Кроме того, важно помнить, что фото на документы делается со вспышкой, поэтому в макияже не должно быть никаких сияющих текстур.

"Тональный крем с эффектом сияния, блестки в тенях для глаз и даже безобидный блеск для губ, которые так красиво выглядят в жизни, под вспышкой превратятся в жирные пятна", – предупредила визажист. Поэтому стоит использовать только косметику, дающую матовый эффект, а на тональный крем нанести пудру.

Также визажист посоветовала избегать перед съемкой приемов в макияже, которые корректируют черты лица.

“Не стоит рисовать стрелки на глазах или брови в двух сантиметрах от своих настоящих, выходить за контур губ. Нужно оставить черты лица максимально естественными, чтобы избежать ситуаций, когда при проверке документов начнут сомневаться, вам ли они принадлежат”, – объяснила эксперт.

Ранее визажист Мария Пилипенко посоветовала всегда иметь в косметичке кремовые румяна. По ее словам, они способны заменить сразу несколько средств и помогут быстро привести себя в порядок. Достаточно нанести их на яблочки щек, губы и совсем немного – на неподвижное веко, и лицо будет выглядеть свежим и отдохнувшим.