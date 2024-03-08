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08 марта, 08:30

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Главные секреты идеального делового макияжа

Просто и безупречно: какие секреты помогут создать идеальный деловой макияж

Косметика при умелом использовании превращается в универсальный инструмент. С ее помощью можно не только создавать яркие образы для вечерних выходов, но и поддерживать имидж в рабочие будни. О секретах делового макияжа Москва 24 расскажет вместе с экспертом.

Идеальная кожа

Фото: 123RF/milkos

Основа любого макияжа, в том числе и делового, – красивая ухоженная кожа. Поэтому начинать следует с ухода за ней, рассказала Москве 24 визажист звезд Александра Никитина.

По словам эксперта, утром кожу лица и шеи надо очистить, а затем нанести на нее увлажняющий крем. Таким образом, получится убрать сухость и заломы, которые могли образоваться за ночь.

"Если лицо по утрам отекает, можно освоить простые приемы лимфодренажного массажа и делать его до макияжа", – посоветовала эксперт.

Мейкап нужно начать с нанесения тонального крема. Предпочтение лучше отдать средству с натуральным финишем, после которого кожа будет выглядеть ухоженной и максимально естественной. Матовый может дать эффект маски, а перламутровый добавит блеска – оба этих варианта неуместны в деловом макияже.
Александра Никитина
визажист

Замаскировать отдельные прыщики на лице поможет консилер. Его надо нанести на покраснение и подушечкой пальца или спонжем "притоптать" в кожу аккуратными вбивающими движениями, пока воспаление не станет практически незаметным. При необходимости этот шаг можно повторить дважды, сказала Никитина.

В конце консилер обязательно следует зафиксировать пудрой. Иначе средство в течение дня может "сползти", и прыщик снова станет заметным. Таким же способом легко спрятать, например, мелкую царапинку. Консилер при этом надо нанести по линии дефекта тонкой кисточкой или ватной палочкой, отметила визажист.

Свежий вид

Фото: 123RF/cihankyn

Главная задача делового макияжа – придать лицу свежий и ухоженный вид. Здесь очень важно обратить внимание на кожу вокруг глаз: при усталости и недосыпе она может приобретать синеватый оттенок, подчеркнула Александра Никитина.

"Замаскировать это опять же поможет консилер. Лучше всего подойдет продукт со светоотражающими частицами в составе. Он подсветит и облегчит зону около глаз", – посоветовала специалист.

Сделать лицо более свежим и распахнуть взгляд поможет один нехитрый прием: надо нанести на внутренний уголок глаза светлые сияющие тени. Это удобно делать небольшой кисточкой или подушечкой мизинца. А вот наносить такие тени под бровь не стоит – лучше оставить кожу в этой зоне без косметики.
Александра Никитина
визажист

Придать лицу более свежий вид помогут и кремовые румяна. Они естественно ложатся на кожу, разогреваясь от ее тепла. Для делового макияжа идеально подойдут персиковые и светло-розовые оттенки, порекомендовала эксперт.

"В баночке они могут выглядеть несколько легкомысленно, но на коже эффект будет то что надо", – обратила внимание Никитина.

А вот от использования темных и слишком ярких румян лучше воздержаться. Кроме неуместности в деловом образе, они еще и старят, предупредила эксперт.

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Трошина Любовь

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