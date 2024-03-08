Главные секреты идеального делового макияжа

Косметика при умелом использовании превращается в универсальный инструмент. С ее помощью можно не только создавать яркие образы для вечерних выходов, но и поддерживать имидж в рабочие будни. О секретах делового макияжа Москва 24 расскажет вместе с экспертом.

Идеальная кожа

Основа любого макияжа, в том числе и делового, – красивая ухоженная кожа. Поэтому начинать следует с ухода за ней, рассказала Москве 24 визажист звезд Александра Никитина.

По словам эксперта, утром кожу лица и шеи надо очистить, а затем нанести на нее увлажняющий крем. Таким образом, получится убрать сухость и заломы, которые могли образоваться за ночь.

"Если лицо по утрам отекает, можно освоить простые приемы лимфодренажного массажа и делать его до макияжа", – посоветовала эксперт.





Александра Никитина визажист Мейкап нужно начать с нанесения тонального крема. Предпочтение лучше отдать средству с натуральным финишем, после которого кожа будет выглядеть ухоженной и максимально естественной. Матовый может дать эффект маски, а перламутровый добавит блеска – оба этих варианта неуместны в деловом макияже.

Замаскировать отдельные прыщики на лице поможет консилер. Его надо нанести на покраснение и подушечкой пальца или спонжем "притоптать" в кожу аккуратными вбивающими движениями, пока воспаление не станет практически незаметным. При необходимости этот шаг можно повторить дважды, сказала Никитина.

В конце консилер обязательно следует зафиксировать пудрой. Иначе средство в течение дня может "сползти", и прыщик снова станет заметным. Таким же способом легко спрятать, например, мелкую царапинку. Консилер при этом надо нанести по линии дефекта тонкой кисточкой или ватной палочкой, отметила визажист.

Свежий вид

Главная задача делового макияжа – придать лицу свежий и ухоженный вид. Здесь очень важно обратить внимание на кожу вокруг глаз: при усталости и недосыпе она может приобретать синеватый оттенок, подчеркнула Александра Никитина.

"Замаскировать это опять же поможет консилер. Лучше всего подойдет продукт со светоотражающими частицами в составе. Он подсветит и облегчит зону около глаз", – посоветовала специалист.





Александра Никитина визажист Сделать лицо более свежим и распахнуть взгляд поможет один нехитрый прием: надо нанести на внутренний уголок глаза светлые сияющие тени. Это удобно делать небольшой кисточкой или подушечкой мизинца. А вот наносить такие тени под бровь не стоит – лучше оставить кожу в этой зоне без косметики.

Придать лицу более свежий вид помогут и кремовые румяна. Они естественно ложатся на кожу, разогреваясь от ее тепла. Для делового макияжа идеально подойдут персиковые и светло-розовые оттенки, порекомендовала эксперт.

"В баночке они могут выглядеть несколько легкомысленно, но на коже эффект будет то что надо", – обратила внимание Никитина.

А вот от использования темных и слишком ярких румян лучше воздержаться. Кроме неуместности в деловом образе, они еще и старят, предупредила эксперт.