Косметолог перечислила опасные ошибки при самомассаже лица

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Ошибки при самомассаже лица могут стать причиной отечности, высыпаний и кровоизлияний на коже. Об этом Москве 24 рассказала врач-косметолог, дерматолог Татьяна Попова.

По ее словам, одна из самых частых – быстрые и резкие движения.

"Наша задача – улучшить ток лимфы. Так как это самая медленно текущая жидкость в организме, и чем плавнее будут массажные движения, тем лучше. В противном случае произойдет застой лимфы, и лицо начнет отекать", – пояснила врач.





Татьяна Попова врач-косметолог, дерматолог Еще одна ошибка – хаотичные массажные движения. Пальцы должны двигаться строго от центра лица к его периферии, чтобы минимизировать растяжение кожи.

Также необходимо контролировать интенсивность воздействия на кожу. Движения должны быть мягкими, при сильном давлении могут появляться синяки и кровоизлияния, предупредила косметолог.

Кроме того, перед массажем нужно тщательно очистить кожу. Пренебрежение этим правилом может привести к появлению гнойничков и сыпи. Также важно пользоваться специальными средствами. К примеру, для жирной кожи подойдет тальк, для нормальной – массажный крем, для сухой – масло, пояснила эксперт.

При этом существуют ситуации, когда проводить процедуру категорически запрещено.





Татьяна Попова врач-косметолог, дерматолог Массаж противопоказан, если на лице есть высыпания в виде акне или гнойничков, а также любые повреждения кожи. В противном случае воспалительный процесс может усилиться.

Также массаж запрещен в период восстановления после химических пилингов и инъекционных процедур – мезотерапии, биоревитализации, контурной пластики. При несоблюдении рекомендации есть риск присоединения инфекции и снижения регенерации кожи, отметила косметолог.

В идеале, прежде чем делать массаж самостоятельно, нужно обратиться к специалисту: он обучит правильной технике и подберет подходящее средство, заключила Попова.

Ранее дерматовенеролог, косметолог, врач интегративной медицины, кандидат медицинских наук Оксана Павленко рассказала, кому нельзя проводить процедуры для лица с применением микротоковых устройств. В частности, они противопоказаны при расстройствах центральной нервной системы и сердечной аритмии.



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