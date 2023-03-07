Косметолог рассказала, как избежать побочных эффектов после химического пилинга

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Нанесение скрабов, плотного крема и декоративной косметики в восстановительный период после пилинга может привести к негативным последствиям. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова.

По своей сути, пилинг – это контролируемый химический ожог кожи, отметила она. С наибольшим риском развития побочных эффектов связаны именно глубокие процедуры, но их в дерматокосметологии используют не так часто, пояснила врач.





Елена Мошкова врач-дерматолог, косметолог Глубокие пилинги могут вызывать тяжелые местные побочные реакции. Например, изменение текстуры кожи и "звездочки" – стойкое расширение мелких сосудов. Также вероятны рубцовые изменения, что может быть связано как со склонностью кожи пациента к патологическому рубцеванию, так и с преждевременным удалением корочек. Кроме того, может быть гипер- и гипопигментация из-за избыточного проникновения химического состава.

В основном косметологи проводят срединные и поверхностные процедуры. Первый вид пилинга может вызвать незначительные обратимые реакции, наиболее распространенная из которых – пигментация. Риск получить ее выше у людей с темным фототипом кожи, уточнила врач.

Также после срединного пилинга кожа на лице может отекать. В этом случае необходимо обратиться к своему косметологу, чтобы он назначил наружное лекарственное средство, посоветовала Мошкова. Кроме того, надо учитывать, что испарения пировиноградной или трихлоруксусной кислоты во время пилинга могут вызвать раздражение глаз, слизистой носа и полости рта, предупредила дерматолог.

Что касается поверхностных пилингов, они обычно переносятся комфортно и осложнений практически не вызывают. Но даже после них важно соблюдать основные рекомендации, отметила Мошкова.





Елена Мошкова врач-дерматолог, косметолог После большинства химических пилингов на коже появляются шелушение и корочки. Пока они сами не сойдут, нельзя пользоваться скрабами и средствами с содержанием кислот. Если удалить эти корочки самостоятельно, могут остаться мокнущие эрозии, на месте которых потом образуются пигментные пятна.

В восстановительный период стоит отказаться от плотного крема для лица. Он будет создавать пленку, что может спровоцировать появление милиумов – белых угрей, сказала дерматолог.

"Важно не забывать умываться каждый день и не наносить декоративную косметику на кожу до момента ее полного восстановления. Пренебрежение этими правилами чревато развитием бактериального гнойного осложнения", – предупредила врач.



Кроме этого, людям с частым обострением герпеса за два дня до процедуры стоит начать прием противовирусных препаратов. После пилинга на месте химического воздействия высок риск появления высыпаний, отметила Мошкова.

Ранее врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова предостерегла от проведения пилингов в домашних условиях. По ее мнению, без соответствующих навыков можно допустить много ошибок, которые приведут к проблемам со здоровьем.

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