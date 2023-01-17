Дерматолог объяснила, что может спровоцировать высыпания на спине

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Одежда из плотной синтетической ткани, ношение рюкзака и неправильная гигиена могут усугубить состояние проблемной кожи на спине. Об этом Москве 24 рассказала дерматолог, косметолог, трихолог Алина Лукманова.

По ее словам, в этой области кожа потеет сильнее, чем на лице. Под слоем недышащего синтетического материала влага скапливается и создает идеальные условия для размножения бактерий – в результате прыщей становится еще больше.

"Поэтому одежда должна быть из натуральных материалов и желательно свободного кроя, чтобы минимизировать механическое воздействие на кожу", – отметила эксперт.



Алина Лукманова дерматолог, косметолог, трихолог Длительное ношение рюкзака также может стать причиной ухудшения состояния кожи. Под ним потоотделение становится еще интенсивнее и создается трение.

При появлении высыпаний дерматолог призвала особенно тщательно соблюдать правила гигиены.

"После активных физических нагрузок обязательно принимайте душ. Вода при этом не должна быть горячей. Мыть кожу нужно очень аккуратно, чтобы не травмировать ее. И ни в коем случае нельзя тереть спину жесткой мочалкой", – предупредила врач.

Она также рекомендовала тем, кто использует маски и кондиционеры для волос, всегда тщательно смывать их со спины. То же самое необходимо делать после массажа с маслом или кремом.

Кроме того, Лукманова посоветовала обратиться к специалисту, который поставит диагноз и пропишет подходящее лечение.



Алина Лукманова дерматолог, косметолог, трихолог Если у вас есть высыпания на лице и диагнозом подтверждено, что это акне, то с большей долей вероятности на спине тоже оно. В данном случае могут назначить курс системных ретиноидов.

Однако диагнозом могут быть и медикаментозное акне, акне Майорка, фолликулит (бактериальный или грибковый) – в каждом случае лечение будет отличаться, заключила дерматолог.

Ранее врач-диетолог, спортивный нутрициолог Анна Алехина рассказала, что продукты, богатые селеном, помогут решить проблему прыщей на коже. По ее словам, в большом количестве он содержится в бразильских орехах, рыбе и морепродуктах, цельнозерновом хлебе, яйцах, мясе, а также в твороге.

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