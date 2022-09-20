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Дерматолог объяснила, как избавиться от грибка ногтей

Не ждите удаления: как вовремя избавиться от грибка ногтей
общество

Если внешний вид ногтей начал меняться, причиной может быть грибок. Заразиться им очень просто, а вот вылечить – намного сложнее, особенно если запустить заболевание. Рассказываем, как правильно действовать при появлении на ногтях грибка.

Сразу к врачу

Фото: depositphotos/DimaBaranow

Легче всего избавиться от грибка ногтей, если начать лечение сразу, пока возбудитель не успел проникнуть глубоко в ткани, рассказала Москве 24 врач-дерматолог, косметолог Светлана Волкова. При этом, по ее словам, важно, чтобы терапия была правильной.

"Не стоит самостоятельно выбирать препараты или прибегать к народным методам. Чтобы не тратить впустую деньги и время, за которое онихомикоз (медицинское название грибка ногтей) способен перейти в запущенную стадию", – предупредила врач.

Лечение назначает дерматовенеролог, но для этого он должен установить диагноз. Зуд и шелушение кожи пальцев, изменение цвета ногтевой пластины, ее утолщение, появление на ней неровностей – все это признаки, характерные для онихомикоза. Однако такие симптомы могут появиться в результате множества других причин и заболеваний.

Выявить грибок поможет комплексный анализ. Но чтобы он дал верные результаты, важно соблюсти несколько правил.

Если вы уже наносите на ногти какое-то противогрибковое средство, подтвердить диагноз будет труднее. Поэтому хотя бы за две недели до сдачи анализа прекратите пользоваться препаратом.
Светлана Волкова
дерматолог, косметолог

Накануне исследования не обрезайте коротко ногти и снимите лак, если он есть. При поражении грибком в районе пальцев ног не стоит их мыть перед анализом.

Лучше всего прибегнуть к методу, который называется "герметизация", посоветовала дерматолог. Ногтевую пластину надо на три дня заклеить пластырем и снять его только перед забором анализа.

Варианты лечения

При выборе тактики лечения онихомикоза врач учитывает вид инфекции и то, насколько много ткани она успела поразить.

"Если пострадали ногти на одном-двух пальцах и поражение поверхностное, обычно применяют только местные противогрибковые препараты: кремы, растворы, лаки и так далее", – отметила врач.

Часто дополнительно используют кератолические средства, такие как мочевина и салициловая кислота. Они облегчают доставку препаратов в толщу ногтя и ткани ногтевого ложа, где особо плотно локализуются грибки.

Если инфекция успела сильно поразить палец, лечение невозможно без приема лекарств. В запущенных случаях пораженный ноготь приходится полностью удалять.

Профилактика рецидива

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Даже если пролечить грибок, он может вернуться, отметила дерматолог. Причиной часто становится сохраняющийся источник инфекции вовне. Например, в обуви. Поэтому ее один раз в месяц надо дезинфицировать – во время терапии и после.

Для этого следует купить специальный противогрибковый спрей или аппарат ультрафиолетовой обработки. Можно также использовать раствор уксуса (40%).

В такой концентрации его не выпускают, поэтому придется приготовить самостоятельно. Для этого надо взять 20 миллилитров уксусной эссенции (70%) и разбавить 15 миллилитрами воды, рассказала врач.

Смочите раствором ватный тампон, протрите им обувь изнутри. Оставьте ватку в носке ботинка. Затем на два часа заверните обувь в полиэтиленовый пакет. После процедуры положите сушиться и проветриваться.
Светлана Волкова
дерматолог, косметолог

При обработке обуви важно пройтись даже по труднодоступным местам. Обязательно вынимайте стельку, обрабатывайте ее с двух сторон и поверхность под ней. Процедуру проводите в хорошо проветриваемом помещении, надевайте перчатки и маску.

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Трошина Любовь

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