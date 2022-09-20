Дерматолог объяснила, как избавиться от грибка ногтей

Если внешний вид ногтей начал меняться, причиной может быть грибок. Заразиться им очень просто, а вот вылечить – намного сложнее, особенно если запустить заболевание. Рассказываем, как правильно действовать при появлении на ногтях грибка.
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Легче всего избавиться от грибка ногтей, если начать лечение сразу, пока возбудитель не успел проникнуть глубоко в ткани, рассказала Москве 24 врач-дерматолог, косметолог Светлана Волкова. При этом, по ее словам, важно, чтобы терапия была правильной.
"Не стоит самостоятельно выбирать препараты или прибегать к народным методам. Чтобы не тратить впустую деньги и время, за которое онихомикоз (медицинское название грибка ногтей) способен перейти в запущенную стадию", – предупредила врач.
Лечение назначает дерматовенеролог, но для этого он должен установить диагноз. Зуд и шелушение кожи пальцев, изменение цвета ногтевой пластины, ее утолщение, появление на ней неровностей – все это признаки, характерные для онихомикоза. Однако такие симптомы могут появиться в результате множества других причин и заболеваний.
Выявить грибок поможет комплексный анализ. Но чтобы он дал верные результаты, важно соблюсти несколько правил.
Накануне исследования не обрезайте коротко ногти и снимите лак, если он есть. При поражении грибком в районе пальцев ног не стоит их мыть перед анализом.
Лучше всего прибегнуть к методу, который называется "герметизация", посоветовала дерматолог. Ногтевую пластину надо на три дня заклеить пластырем и снять его только перед забором анализа.
Варианты лечения
При выборе тактики лечения онихомикоза врач учитывает вид инфекции и то, насколько много ткани она успела поразить.
"Если пострадали ногти на одном-двух пальцах и поражение поверхностное, обычно применяют только местные противогрибковые препараты: кремы, растворы, лаки и так далее", – отметила врач.
Часто дополнительно используют кератолические средства, такие как мочевина и салициловая кислота. Они облегчают доставку препаратов в толщу ногтя и ткани ногтевого ложа, где особо плотно локализуются грибки.
Если инфекция успела сильно поразить палец, лечение невозможно без приема лекарств. В запущенных случаях пораженный ноготь приходится полностью удалять.
Профилактика рецидива
Даже если пролечить грибок, он может вернуться, отметила дерматолог. Причиной часто становится сохраняющийся источник инфекции вовне. Например, в обуви. Поэтому ее один раз в месяц надо дезинфицировать – во время терапии и после.
Для этого следует купить специальный противогрибковый спрей или аппарат ультрафиолетовой обработки. Можно также использовать раствор уксуса (40%).
В такой концентрации его не выпускают, поэтому придется приготовить самостоятельно. Для этого надо взять 20 миллилитров уксусной эссенции (70%) и разбавить 15 миллилитрами воды, рассказала врач.
При обработке обуви важно пройтись даже по труднодоступным местам. Обязательно вынимайте стельку, обрабатывайте ее с двух сторон и поверхность под ней. Процедуру проводите в хорошо проветриваемом помещении, надевайте перчатки и маску.