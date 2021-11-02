Эксперты рассказали, почему опасно покупать вещи на сайтах объявлений

Виртуальные барахолки подержанных вещей становятся все популярнее. Москвичи экономят время и деньги, приобретая одежду и обувь на интернет-площадках с бесплатными объявлениями. Рассказываем, как не стать жертвой мошенников и не навредить здоровью.



Осторожность превыше всего

Многие сделки – от покупки машины до приобретения детского комбинезона – сейчас проходят через интернет. Найти товар при таком способе гораздо проще, но столь же легко стать жертвой мошенников. Чтобы не пострадать, покупая товары у частных лиц через барахолки, эксперты изначально советуют придерживаться элементарных правил сетевой безопасности.

Во-первых, покупателя должно насторожить, если продавец выкладывает мало фотографий товара, а по запросу дополнительно не предоставляет видео или фото.

Не менее опасно, когда вас просят продолжить общение в соцсетях или мессенджерах, старательно уводя с платформы виртуальной доски объявлений. Остерегаться надо и в тех случаях, когда присылают ссылку для перевода предоплаты или оплаты за доставку.

"В профиле участника надо указывать только необходимый минимум данных о себе. Не выкладывать на всеобщее обозрение домашний адрес, банковские реквизиты карт и онлайн-кошельков, ксерокопии паспорта и ИНН. Нужно завести и использовать для покупок и платежей в интернете отдельную банковскую карту", – посоветовала юрист Евгения Квартальнова.

Перед оплатой специалист рекомендует изучить профиль продавца в социальных сетях и поискать о нем информацию на сайте объявлений, почитать отзывы. Необходимо также сохранить квитанцию о переводе денег. Если что-то пойдет не так, квиток пригодится для возврата или замораживания денежных средств и обращения в правоохранительные органы.

Чтоб не пропасть по одиночке

Если вы планируете рассчитываться при личной встрече, то эксперт не рекомендует назначать ее в темное время суток, в безлюдных местах или на территории продавца, включая его квартиру, дом, дачу и даже офис.





Евгения Квартальнова юрист Постарайтесь не приезжать в одиночку. Как только получили товар на руки, сразу проверяйте его качество, целостность и наличие всех заявленных комплектующих и аксессуаров.

Даже если сделка прошла, на первый взгляд, успешно и без видимых проблем, надо сохранить контактные данные продавца или покупателя, историю переписки с ним и все документы, которые связаны с оплатой и транспортировкой товара.

Если же, несмотря на всю осторожность, вы стали жертвой недобросовестных продавцов или мошенников, то эксперт настоятельно рекомендует обратиться с заявлением в полицию. Кроме того, надо описать все произошедшее в социальной сети с максимальным распространением информации в тематических сообществах.

Это необходимо, потому что вы можете быть не единственной жертвой горе-продавца. Вместе с другими товарищами по несчастью вам будет проще найти нарушителя закона и привлечь его к уголовной ответственности.

Берегитесь чесотки

Различные барахолки набирают популярность прежде всего из-за значительной экономии средств. Например, на виртуальных рынках можно купить подержанные брендовые вещи за невысокую цену. По словам дерматовенеролога Наталии Жовтан, защитники экологии всячески поддерживают осознанное потребление, когда содержимое одних шкафов плавно перетекает в другие.

"Лишь врачи-дерматологи и инфекционисты бьют тревогу, поскольку знают, кто живет во вторичном сырье. Текстиль – прекрасная среда обитания для всего, чего мы в обычной жизни боимся, сторонимся и делаем все возможное, чтобы не столкнуться лицом к лицу, – это вирусы, бактерии, грибки. На одежде они сохраняются достаточно долго и могут стать причиной кожных заболеваний", – рассказала специалист.

По словам врача, из современного мира никуда не ушла чесотка – болезнь, которую вызывает чесоточный клещ. Он поражает кожные покровы и через одежду больного человека попадает на кожу здорового. Этим заболеванием страдают люди самых разных социальных статусов и возрастов.





Наталия Жовтан дерматовенеролог Через одежду могут передаваться грибковые заболевания. Мицелий (грибница) грибковой инфекции – настоящий долгожитель. Он таится в складках ношеной одежды, на пушисто-ворсистой поверхности, где может оставаться месяцами.

Покупка подержанной обуви чревата не только проблемами с опорно-связочным аппаратом, от которых предостерегают ортопеды и подологи, занимающиеся лечением патологий стопы и уходом за ней. По словам дерматовенеролога, получить такое достаточно частое заболевание, как грибок ногтей, можно, лишь примерив чужие ботинки. Грибок до месяца сохраняет агрессивные свойства на поверхности кожи или кожзама.

Где искать клопов

По словам эксперта, не все живое погибает во время обработки, а химические составы, которые используются для дезинфекции вещей, долго держатся в тканях и нередко становятся причиной аллергических реакций.

"Вторичная одежда, купленная с рук, может сохранять и бактериальную флору, правда, относительно недолго – от трех до шести дней. Вирусы не так приспособлены для жизни на поверхностях тканей, но тем не менее если примерить одежду сразу же после больного человека, то вероятность заражения достаточно высока", – предостерегла Наталия Жовтан.



Особая опасность подстерегает тех, кто примеряет платья, свитеры и пуловеры с горловиной и воротниками, которые тесно соприкасаются с лицом и телом.





Наталия Жовтан дерматовенеролог Если одежда долго хранилось в складских подвальных помещениях с высокой влажностью, то велика вероятность, что она может содержать частички плесневых грибков – сильнейших аллергенов. Кроме того, в наше время не так часто, но все же встречаются бельевые вши, которых обычно путают с клопами.

В отличие от клопов, которые селятся в том числе в основаниях жесткой мебели, вши обитают в постельном белье, матрасах, одеялах и в швах одежды.

Недетские проблемы

Часто бывает, что родители обмениваются детскими нарядами. Но без опасений принимать в дар такие вещи можно только от знакомых, друзей и родственников, которых вы давно знаете с положительной стороны. Малыши быстро вырастают, вещи сохраняются практически в первозданном виде, поэтому можно как следует постирать их перед эксплуатацией.

Но полагаться на детский отдел в ближайшем секонд-хенде дерматовенеролог не рекомендует. Исключение могут составлять стоковые вещи, на которых сохранены бирки и отсутствуют признаки носки.

Если же вам довелось совершить неудачную покупку вещей, бывших в употреблении, лучше подвергнуть их тепловой обработке с использованием высоких температур. Например, сделать это с помощью парогенератора.

"100–120 градусов помогут удалить бактериальную и грибковую флору с поверхности вещей. Второй по эффективности метод дезинфекции – продолжительная стирка, если вещи ей подлежат", – пояснила Наталия Жовтан.

Кроме того, врач не рекомендует покупать с рук вещи из современных тканей, требующих особого ухода, например мембранную одежду. При неправильной стирке и сушке она теряет свои уникальные свойства, а проверить перед покупкой, можно ли эксплуатировать эти вещи, практически невозможно.