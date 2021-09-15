Психологи объяснили, чем опасно увлечение сериалами

В наше время часто критикуют тех, кто тратит много времени на просмотр сериалов. Однако телевизионные саги по-прежнему остаются любимым времяпрепровождением москвичей. Мы разбирались, почему люди увлекаются сериалами и чем это плохо.



Будь собой

По мнению психологов, сериалы – это таймкиллеры, убийцы времени. Их опасность в том, что драгоценная жизнь тратится не на личные достижения, а на переживание событий на экране.

"Когда кажется, именно кажется, что делать нечего и надо чем-то заполнить пустоту, в ход идет "долгое кино", – отмечает психолог-психотерапевт Олеся Маряева.

Порой собственная жизнь видится людям настолько скучной и однообразной, что наблюдение за чужой добавляет динамики, эмоций. Или наоборот – собственных проблем накопилось столько, что гораздо легче посмотреть, как киношный герой спасает очередную жертву, и радоваться его успехам, чем заняться наконец разбором личных "авгиевых конюшен".

"Если вы заметили, что слишком много времени посвящаете сериалам, то попробуйте честно взглянуть на собственную жизнь. Разберитесь, чего вам не хватает, от чего вы устали и что хотели бы изменить", – продолжает собеседник Москвы 24. Эксперт полагает, что если разобраться со своими проблемами, то жизнь будет намного интереснее любого кино.

Многие сериалы несут функцию компенсации для зрителей. Например, героические сцены и те ленты, в которых много насилия, взрывов и спецэффектов привлекательны для людей, подавляющих свою агрессию в жизни. А сцены свиданий и семейных интриг интересны тем, у кого личная жизнь не складывается.

"Медицинские, студенческие сериалы и те, в которых разворачиваются социальные отношения, могут сильно увлечь людей, у которых нет работы или им неинтересно в реальном коллективе. Скука и однообразие будней раскрашиваются бурными событиями жизни героев", – уточняет аналитический психолог Ольга Марьяж.

Люди ждут выхода новой серии, как чего-то важного и яркого. Личная жизнь тем временем проходит мимо, а энергию человек тратит впустую.



Игра с подсознанием

По словам аналитического психолога, воздействие на области мозга через экран идет таким образом, что для психики человека не имеет значения, реально это происходит или нет. Вся информация попадает в подсознание. Так формируется не только эмоциональная зависимость от жизни персонажей сериала.

"Уже известны случаи, когда идентификация человека с героем любимого сериала, позволяющим себе употребление наркотиков, блуд, насилие, приводила в реальной жизни к поступкам, имеющим печальные последствия", – предостерегает Ольга Марьяж.

Психика такого человека размывает границы реальности и жизни внутри сериала, что и становится причиной поступков, которые люди совершают в жизни, стараясь действовать как экранные герои. Однако проблема сериалов не только в этом – постепенно они вытесняют книги.

"Любая книга – это продукт мысли, чтение – это труд, который развивает интеллект. А чтобы смотреть сериал, нашему мозгу не нужно сильно трудиться", – рассуждает собеседник Москвы 24.

По словам аналитического психолога, человек начитанный считается интеллектуалом и вызывает уважение в обществе, а тот, кто проводит время за просмотром сериалов, воспринимается, скорее, как инфантильный. При этом в каждой книге, как и в сериале, описана часть жизни и собраны мысли других людей. Но чтение развивает интеллект, обогащает мыслями и знаниями, развивает образное мышление и грамотную речь, а сериал этому не способствует.



Ищем плюсы

Однако, по мнению специалистов, у сериалов есть и положительные стороны.

"Сюжеты киноисторий становятся темой для обсуждения в семьях или при знакомстве. Люди с их помощью сближаются, общаются, дружат. Музыка из любимого сериала вызывает приятные чувства, а яркие фразы героев становятся крылатыми", – говорит Ольга Марьяж.

Многие сериалы наполнены юмором, остроумными рассуждениями, способны открывать широкие горизонты для познания. Просмотр телевизионной саги может стать мотивом для новых целей, вызвать идею для творчества и перемен в жизни. Однако важно, чтобы сериал оставался для человека одним из способов досуга, а не заменял реальную жизнь.

Иногда даже полезно включить очередной сериал и позволить мозгу отдохнуть, особо не нагружая его сложным сюжетом. Например, после тяжелого рабочего дня, когда человек так устал, что нет сил на интеллектуальное чтение или просмотр "глубоких" фильмов.

"Повальная высокая мотивированность, осознанность и прочий интеллектуальный ЗОЖ ведут чаще всего к неврозу, а не к успеху, если их не дозировать. Сериалы как раз помогают поставить мозг на паузу и отдохнуть", – комментирует психолог-психотерапевт.

Поэтому, по мнению эксперта, можно представить, что просмотр сериала – это лекарство, которое нужно дозировать. В малой дозе они помогают, а в большой превращаются в яд.

