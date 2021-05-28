Кинокритик Егор Москвитин назвал лучшие российские сериалы мая

На этой неделе в прокат вышел долгожданный спецэпизод сериала "Друзья", сериал "Пищеблок" про советский пионерлагерь с вампирами по роману Алексея Иванова и второй сезон сериала "Мир! Дружба! Жвачка!". О лучших отечественных (и одном зарубежном) сериалах уходящей весны рассказывает обозреватель The City Егор Москвитин.



"Друзья: Воссоединение"

С 27 мая на "Амедиатеке"



Фото: кадр из фильма "Друзья: Воссоединение"; режиссер – Бен Уинстон; производство – Bright/Kauffman/Crane, HBO Max, Warner Bros. Television

Спецвыпуск “Друзей” оказался не художественным фильмом (что здорово: видали мы полнометражные продолжения "Во все тяжкие" и "Секса в большом городе"), а ток-шоу, и это позволило нам наконец-то увидеть лица людей, а не героев. И эти люди оказались такими же друзьями, как и сами "Друзья": умеющими поддержать и рассмешить, легкими на подъем, но надежными и способными радоваться чужому успеху и не выпячивать свой.

Получилось сентиментальное, искристое и поучительное зрелище – готовая инструкция, как проводить встречи выпускников, чтобы никто не скучал и не чувствовал себя лишним. Вот дружная шестерка играет в викторину на знание собственного сериала. Вот из шкафов, ванной и скайпа выпрыгивают звезды эпизодов – Дженис, Гюнтер и ворчливый сосед мистер Хеклс. Вот трогательно волнующийся ведущий Джеймс Корден задает актерам восторженные, но вполне каверзные вопросы, а они выдают в ответ хорошо сформулированные полуимпровизации, которые звучат и искренне, и остроумно. Вот фанаты со всего мира (в том числе из России) рассказывают, как "Друзья" перевернули их жизнь. Вот Кара Делевинь и Синди Кроуфорд устраивают дефиле в самых нелепых костюмах из сериала. А вот Дэвид Крейн и Марта Кауфман наконец объясняют, в чем заключается формула успеха "Друзей": "Это история про тот период вашей жизни, когда ваши друзья – это ваша семья".

"Пищеблок"

C 19 мая на "Кинопоиск HD"



Фото: кадр из сериала "Пищеблок"; режиссер – Святослав Подгаевский; производство – QS FILMS, POSTKINO FX, продюсерская компания "Среда", "Яндекс.Студия"

Экранизация романа Алексея Иванова о советских подростках, вступивших в бой с вампирами в пионерском лагере летом 1980-го, олимпийского года. Сериал не так, как книга, насыщен мыслями об истории России и механизмах идеологии, но это не беда. Страшнее то, что он поверхностно передает внутренние переживания двух главных героев – школьника Валерки и студента Игоря. Один из них жаждет благородного подвига и мечтает о настоящем коллективе, а другой уже почти выдавил из себя прекраснодушный идеализм, но еще не нашел, чем его заменить.

Сериал, по крайней мере его первые четыре эпизода, описывает эту важную юношескую трансформацию пунктирно, но у него есть много других достоинств. Это отличный кастинг молодежи, яркие комичные появления ветеранов (Ирины Пеговой, Николая Фоменко, Тимофея Трибунцева). А еще по-настоящему динамичные и даже страшные сцены с вампирами и манящий предметный мир пионерского лагеря. В общем, это хоть и не наши "Очень странные дела", но что-то близкое.

"Мир! Дружба! Жвачка!"

С 24 мая на ТНТ и Premier



Фото: кадр из сериала "Мир! Дружба! Жвачка!"; режиссеры – Илья Аксенов, Антон Федоров; производство – Good Story Media

Но "Мир! Дружба! Жвачка!" ближе. Это тоже ностальгическое сочинение о детстве на фоне исторических потрясений, хотя в нем куда лучше проработан предметный мир 90-х, больше юмора (не мешающего постепенно нарастающей драме) и есть подкупающий наив. Герои – три пацана и одна девчонка, объединившиеся в "братство крыши". Пока они вместе, им не страшны ни семейные трагедии, ни бандитские разборки, ни Ельцин, ни МММ. Первый сезон, снятый кавээнщиком Ильей Аксеновым, проделал плавный путь от скетч-шоу про лихие 90-е до серьезной и даже мрачной семейной саги.

Второй сезон, поставленный театральным режиссером из "Гоголь-центра" Артемом Федоровым (сделавшим то искрометных, то депрессивных "Петровых в гриппе"), движется в обратном направлении. Сперва здесь все очень по-взрослому, но чем дальше, тем звонче звучат юные смешные голоса.

"Душегубы"

С 31 мая на "Амедиатеке"



Фото: кадр из сериала "Душегубы"; режиссер – Давид Ткебучава; производство – АМЕДИА

Сериал НТВ, который неспроста сперва выходит на стриминг-платформе и только потом в эфире. Эта история чуть сложнее, чем привык ждать телезритель. СССР, 80-е, Витебск: в городе живет маньяк, который душит девушек, но милиция этого не замечает. Из республиканской больницы приезжает следователь с усами, как у Володи Шарапова, и водолазкой, как у героев Антона Лапенко. Человек и советский, и чужеродный одновременно, рыцарь, но не Дон Кихот. Он постарается побороть систему и освободить город от страха.

В отличие от "Чикатило" "Душегубы" выводят маньяка за скобки, рассказывая историю овчарок, а не волка. И поначалу этот рассказ кажется скучным и бедным, но постепенно, как и любая история про хороших людей, увлекает. Но это ни в коем случае не прогрессивный "Охотник за разумом" и даже не вычурный "Хороший человек", а пример нашего телевизионного, деликатно выразимся, классицизма.

"Регби"

С 19 мая на More.tv



Фото: кадр из сериала "Регби"; режиссеры – Аня Мирохина, Илья Куликов; производство – LEGIO FELIX

Бодрая спортивная драма от Ильи Куликова – сценариста "Перевала Дятлова" и всех "Полицейских с Рублевки". Взбалмошный боксер (Олег Гаас), изгнанный в бои без правил, вылетает и оттуда и уходит в не очень популярное у нас регби. А в женскую команду по этому же виду спорта попадает амбициозная, но аморальная гимнастка (Маргарита Аброськина), которой ничего не стоит забеременеть накануне соревнований, чтобы получить природный допинг. "Регби" – это такой "Рокки" в легкой весовой категории, в которой к тому же могут выступать и девушки, и юноши. Хороший роман воспитания – одновременно и фантастический, и откровенный.

"Клиника счастья"

Фото: кадр из фильма "Клиника счастья"; режиссер – Александр Кириенко; производство – "МТС Медиа"

С 19 мая на Kion

Наполовину процедурный, наполовину фантастический сериал, в каждом эпизоде которого специалисты одной удивительной клиники решают проблемы своих клиентов, но не могут решить собственные. Врачи помогают пациентам справиться со всем, что подпадает под определение несчастья: сексуальными комплексами и психологическими травмами, семейными невзгодами и депрессивными состояниями. Но ключом ко всем замкам чаще всего оказывается именно секс, который здесь практикуют не так охотно, как в "Содержанках", но зато обсуждают вслух – в целом продуктивно и откровенно.

Сериал подкупает своей легкостью и иронией, но в них же кроется и его слабость: поверить, что герои действительно решают проблемы настоящих людей (с которыми могли бы соотнести себя зрители), трудно. К примеру, измученной властью и Москвой сенаторше из Совета Федерации здесь предлагают постелить в спальне… сено, ведь она очень скучает о родной деревне. Конфликт между навязанными амбициями и подлинными желаниями, между пресловутой столицей и малой родиной, между уже сложившейся жизнью и жизнью обетованной – это сложно и интересно. Сено – не очень. Зато в "Клинике счастья" много ярких актеров: Дарья Мороз и Алена Михайлова, Анатолий Белый и Максим Ланашкин, Артем Ткаченко и Роман Маякин.