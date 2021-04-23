Каким получился "Девятаев" и чего еще ждать от ММКФ

22 апреля в Москве стартовал ММКФ – первый в этом году мировой фестиваль категории А, который проходит в живом формате. Рассказываем о блокбастере, который его открыл, и о 7 картинах, ради которых действительно стоит выйти из дома.

"Девятаев"



Фото: кадр из фильма "Девятаев"; режиссеры – Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов; производство – "Военфильм", "Базелевс Продакшн"

Новый фильм режиссеров Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова (оператора "Гоголя" и "Аванпоста") представлялся беспроигрышным военным блокбастером. Его сюжет должен был поднять ввысь схему, проверенную "Т-34": советские офицеры бегут из немецкого плена, только в этот раз не на танке, а на самолете. В основе сюжета – реальная история героя, живая "Судьба человека" и еще одна "Повесть о настоящем человеке". Наконец, фильмы Бекмамбетова еще ни разу не были неизобретательными.

Но что-то пошло не так. Две пробоины в корпусе "Девятаева" – это визуализация лагерного быта и тандем протагониста и антагониста. Все связанное с пленом – будни военнопленных, образы немцев, конфликтные ситуации (из серии "успеть сделать что-то, пока фашист смотрит в другую сторону") – выглядит до обидного банально.

Но еще хуже очень спорная линия между героем и антигероем. Злодеем в фильме назначен советский летчик, взятый в плен и перешедший на сторону немцев, лучший друг Девятаева. Из такого конфликта могла бы родиться по-настоящему глубокая драма. Например, Василь Быков, написавший повесть "Сотников" (по которой Лариса Шепитько впоследствии снимет великий фильм "Восхождение") иногда неохотно вспоминал случай из собственной военной судьбы. В 1943 году он потерял боевого товарища – точнее, был уверен, что потерял. А в 1945-м услышал голос бывшего друга, когда проходил мимо взятых в плен власовцев – русской организации, воевавшей на стороне фашистов.

Быков описывает сложнейшие чувства человека, узнавшего, что друг жив, но перестал быть другом... В фильме "Девятаев" этого нет. Советский офицер здесь бросается обниматься с человеком, который у него на глазах убивает других русских пленных. И до последнего уговаривает того одуматься – даже несмотря на все новые предательства и все новые смерти. Люди способны на самое парадоксальное поведение, а тем, кто не бывал на войне, лучше о ней не судить, но раз уж в фильме есть такие сцены, то их стоило убедительно написать и сыграть.

А все батальные сцены сделаны, да, отлично. Открывающая битва – совсем не "Звездные войны" по динамике погони и красоте съемки. А еще радостно за Алексея Филимонова – 40-летнего актера из Иркутска, для которого с "Девятаева" (и грядущего сериала Первого канала "Вертинский", где он в главной роли) начнется действительно большое кино.

"Чрево моря"



Фото: кадр из фильма "Чрево моря"; режиссер – Агусти Вильяронга; производство – TESTAMENTO Y LA PERIFÉRICA EN COPRODUCCIÓN, TURKANA, LINK-UP, BASTERA

Черно-белый испанский фильм о реальной трагедии XVIII века: после кораблекрушения сотни людей попытались спастись на немаленьком плоту, но их унесло в открытое море. Ровно год назад на Netflix вышел главный ужастик карантинного года – испанская "Платформа", в которой все общество превращалось в огромную многоэтажную тюрьму, в центре которой – колодец. А по нему раз в день спускается платформа с едой. Ее запасы рассчитаны так, чтобы хватило всем, но для этого те, кто находится наверху, должны научиться делиться.

Релиз фестивального ужастика совпал с "великой гречневой лихорадкой" в супермаркетах, но суть не в этом. А в том, что испанские кинематографисты – потомки Луи Бунюэля – умеют рассказывать завораживающие истории о гниении плоти. Поэтому и "Чрево моря" хочется посмотреть как можно скорее.

"Паркет"



Фото: кадр из фильма "Паркет"; режиссер – Александр Миндадзе; производство – Impakt Film, "Пассажир", Reason8 Films

Показанная еще на фестивале в Таллине драма о стареющих танцорах, пытающихся двигаться как молодые. По сути, это такой "Рестлер" от Александра Миндадзе – трагическая история некогда могучего и неотразимого мужчины, не замечающего своего увядания. Захватывающим фильм не получился, но пронзительно грустным и отвратительно поучительным – да.

"Коса"



Фото: кадр из фильма "Коса"; режиссер – Игорь Волошин; производство – продюсерская компания «Среда»

Первый сериал нового стриминга Kion от МТС сделан компанией "Среда" Александра Цекало и в целом вписывается в ее и его стиль: визуальный ряд близок к комиксу, крови и плоти – столько же, сколько в американских процедурных детективах времен "Декстера". А главных героев нам предстоит не только жалеть, но и вожделеть.

"Контейнер"



Фото: кадр из фильма "Контейнер"; режиссер – Максим Свешников; производство – START

Сериал видеосервиса START – партнера фестиваля. Оксана Акиньшина играет суррогатную мать, которая вынашивает ребенка для пары. Проект придумали авторы успешной драмеди "257 причин, чтобы жить", которая принесла Полине Максимовой победу на французском фестивале Canneseries. Но в этот раз на легкую и жизнеутверждающую историю рассчитывать явно не стоит.

"Дуров"



Фото: кадр из фильма "Дуров"; режиссер – Родион Чепель; производство – "МТС Медиа", "Амурские волны"

Документальный фильм журналиста Родиона Чепеля о Павле Дурове – основателе "ВКонтакте" и Telegram, 36-летнем миллиардере с 6 кубиками, иконе и миллениалов, и зумеров, гражданине мира и, самое главное, прототипе злодея из "Майора Грома". Каким получился фильм, мы пока не знаем, а вот книгу "Код Дурова" читали и что есть сил рекомендуем.

"Кровопийцы"



Фото: кадр из фильма "Кровопийцы"; режиссер – Юлиан Радльмайер; производство – Faktura Film, Ludwig Kameraverleih, Maier Bros., Post Republic

Абсурдистский фильм про восточноевропейских аристократов 1920-х, которые пьют кровь крестьян, но делают вид, что это некий "китайский грипп". Метафора с вампирами нужна автору, чтобы наглядно описать отношения буржуазии и рабочего класса. В марксистской комедии много русских героев и актеров. А своей добродушной интонацией и нелепым юмором она напоминает одновременно и "Реальных упырей", и "Отель "Гранд Будапешт".

