"Отец", "Медиатор", "Чернобыль" и другие премьеры недели

На этой неделе в прокат выходит российский фильм-катастрофа "Чернобыль", снятый Данилой Козловским, и номинированная на Оскар лента "Отец" с Энтони Хопкинсом, а Юлия Пересильд блистает сразу в двух премьерах недели: сериале "Медиатор" и фильме Sheena667. О новинках проката рассказывает кинокритик The City Егор Москвитин.

"Чернобыль"



Фото: кадр из фильма "Чернобыль"; режиссер – Данила Козловский; производство – "Централ Партнершип", DK Entertainment, ГПМ КИТ, "Нон-Стоп Продакшн"

Большой, красочный и не без блеска поставленный фильм-катастрофа. Пожарный пытается спасти от радиоактивной чумы только-только обретенную семью: и ради женщины и ребенка трижды совершает подвиг. Несколько сказочный сюжет и шаблонный роман перевоспитания компенсируют ловкая режиссура (это уже второй собственный фильм Данилы Козловского), выразительные актерские работы (особенно женские – Равшаны Курковой, Оксаны Акиньшиной и Анастасии Куимовой) и большой успех оператора Ксении Середы – той самой девушки, которая вот-вот начнет снимать в Америке сериал-блокбастер для HBO. У "Чернобыля" взрывной темперамент и сентиментальный посыл, но ждать от фильма новых наблюдений о русском духе или советском фатуме не стоит. С этими задачами и так уже справились один американский сериал и драма Александра Миндадзе "В субботу". Новый "Чернобыль" же – просто блокбастер: эффектный и эффективный.

"Медиатор"



Фото: кадр из фильма "Медиатор"; режиссер – Артем Аксененко; производство – "Профит", START Studio

С 16 апреля на видеосервисе Start

Сериал о высоких подвигах и мелких аферах хитроумного переговорщика, тонкого психолога, коварного манипулятора, беспринципного соблазнителя и артистичного плута; тут самое время уточнить, что все это – один человек. Которого очень уверенно играет Андрей Бурковский, окруженный женским вниманием Дарьи Мороз, Юлии Пересильд, Виктории Толстогановой и Ирины Старшенбаум. Трейлер и постер намекают на легкий BDSM в духе "50 оттенков серого" или грандиозного (на самом деле нет) польского фильма "365 дней".

На практике же "Медиатор" оказывается ближе к "Триггеру", "Обмани меня" и "Менталисту" – старомодным сериалам об уязвимых героях, которые ловко притворяются прожженными антигероями. Да и вообще ловко справляются со всем, за что берутся. Это тот случай, когда сериал не ожившая литература, а визуализация простых, но честных фантазий зрителя. И наглядный справочник манипуляций, на которые мы способны. По-своему спекулятивная, но затягивающая история, рассказанная сбивчиво, но со страстью.

"Мой год в Нью-Йорке"



Фото: кадр из фильма "Мой год в Нью-Йорке"; режиссер – Филипп Фалардо; производство – micro_scope media, Parallel Film Productions Ltd.

Солнечные киномемуары Джоанны Ракофф – писательницы, начинавшей с сортировки письма фанатов Джером Д. Сэлинджера в издательстве, которое тщетно надеялось получить от затворника новый текст. На первый взгляд, "Мой год в Нью-Йорке" – это воздушный ремейк ленты "Дьявол носит Prada", только про книжный бизнес. Юная Маргарет Куэлли (юная звезда тарантиновского "Однажды в Голливуде") восторженно хлопает ресницами, матерая Сигурни Уивер изображает сурового босса, а за окном цветет в тени еще целых башен-близнецов самый киногеничный мегаполис 90-х.

Но на деле фильм не просто романтическая комедия и производственная драма, а нежное завещание от Сэлинджера потомкам. Завещание творить без оглядки, дежурить во ржи, не поддаваться унынию и не бояться танцевать под музыку, которую слышишь только ты. Именно поэтому наивный и взбалмошный фильм и открывал в 2020 году Берлинале – самый угрюмый и мрачный из больших кинофестивалей Европы.

"Отец"



Фото: кадр из фильма "Отец"; режиссер – Флориан Зеллер; производство – AG Studios NYC, Cine@, Embankment Films, Trademark Films, Viewfinder

Один из восьми основных претендентов на "Оскар" – экранизация спектакля француза Флориана Зеллер, снятая им же, но в компании британских актеров. Теряющий рассудок старик (Энтони Хопкинс) погружается в лабиринт наваждений: путает живых и мертвых, терзает своих дочерей (Оливия Колман и Оливия Уильямс), подозревает домработницу (Имоджен Путс) в воровстве и кадр за кадром погружается во тьму. Дебютанту Зеллеру еще многому предстоит научиться в режиссуре управлении экранным пространством. Но то, с каким голодным азартом у него играют опытнейшие и перегруженные работой артисты, потрясает.

Sheena667



Фото: кадр из фильма Sheena667; режиссер – Григорий Добрыгин; производство – Mind the Gap Films

Режиссерский дебют Григория Добрыгина, добиравшийся до проката почти два года: впервые фильм показали в Роттердаме и на "Кинотавре" еще в 2019 году. Зато теперь его абстрактный сюжет о скучающих в русской глуши супругах, один из которых увлекся девушкой-химерой из интернета, имеет шанс найти отклик у зрителей: опыт мучительного бегства на месте с тех пор появился у каждого. Да и сюжеты про вебкам-моделей, гипнотизирующих обывателей, вошли в моду: на том же "Кинотавре" в 2020 году случился триумф чукотского "Китобоя", а прямо сейчас и зрители, и критики не без вожделения смотрят сериал Happy End. А в Sheena667 еще и есть изумительная Юлия Пересильд.