"Кто-нибудь видел мою девчонку?" и еще 4 хороших фильма для февральского вечера

В начале февраля в прокат выходит сентиментальная драма "Кто-нибудь видел мою девчонку?" с Анной Чиповской и Викторией Исаковой, режиссерский дебют певицы Сии со знаменитой девочкой из клипа Chandelier в главной роли, а также сериал "Кларисса" – сиквел "Молчания ягнят". О лучших новинках мира кино и сериалов рассказывает кинокритик The City Егор Москвитин.



Фото: кадр из фильма "Кто-нибудь видел мою девчонку?"; режиссер: Ангелина Никонова; производство: Studio Slon, TRUEMEN Pictures

"Кто-нибудь видел мою девчонку?"

В прокате с 4 февраля

На минувшем "Кинотавре" журнал "Искусство кино" вел дневник с оценками всем конкурсным фильмам, выставляли которые девять критиков. Люди это в основном добрые и деликатные, но восемь из них, не сговариваясь, поставили картине "Кто-нибудь видел мою девчонку?" безжалостные единицы. А девятый поставил тройку – и сейчас вы читаете этого человека.

Гнев критиков отчасти можно объяснить так: герои фильма – сами кинокритики, Сергей и Карина Добротворские. Он умер от передозировки в 90-ые – но успел написать тексты, на которых выросло все наше племя. А она смогла пережить потерю и построить эталонную карьеру в глянце, став топ-менеджером во французском офисе медиаимперии Conde Nast. Фильм основан на ее книге – ста письмах покойному мужу, которые со стороны могут показаться мелодраматичным чтивом, но для знающих читателей остаются примером хрупкой исповеди и безжалостной саморефлексии.



С фильмом все наоборот: для тех, кто знает контекст, – это очень поверхностное осмысление реальной трагедии. Но таких зрителей – единицы, а для всех остальных картина вполне может стать русским переводом "Мечтателей" вперемешку с "Тремя метрами над уровнем неба" и "50 оттенками серого".

То есть честной и слезливой мелодрамой про девушку, оказавшуюся в непростых отношениях, но сумевшую их перерасти. В ролях – настроенные на трансляцию красоты Анна Чиповская и Виктория Исакова, Александр Горчилин и Юрий Борисов. А также Петербург 1990-х и Нормандия 2010-х.

Отсюда и тройка в той табличке. И все равно одна побочная тема, которую нечаянно поднимает фильм, кажется куда интереснее самого фильма. Тема эта такая: как любят люди, которые знают про любовь только из кино? К чему приводит эта проекция с экрана на жизнь? Как ее избежать? Так что спасибо авторам за вопросы – а ответы поищем где-то еще.

Фото: кадр из фильма "Мьюзик"; режиссер: Сиа; производство: Atlantic Films, Crush Pictures, Pineapple Lasagne Productions

"Мьюзик"

В прокате с 4 февраля

Режиссерский дебют певицы Сии сумбурный, если судить его по кинематографическому кодексу, но зато автор ни на кого не равняется и ни с чем не сверяется, а рассказывает историю так, как умеет. И эта свежесть подкупает: да, фильм скорее похож на длинный музыкальный клип, чем на кино, но зато сколько в этом переживании новизны. А сюжет, если он вообще важен, такой: исправляющаяся наркодилерша Зу (Кейт Хадсон в непривычном некомедийном ампула) становится опекуном своей сводной сестры Мьюзик (Мэдди Зиглер – девушка-ртуть из клипов Сии), страдающей от аутизма.

Девушкам, как и в любом американском инди-фильме, предстоит отправиться в приключение и спасти друг друга. Но само путешествие у Сии получилось ни на что не похожим, потому что герои говорят на языке музыки. Интересно, что будет, если замерить у зрителей пульс: кажется, этот причудливый фильм заставляет сердце биться в особом ритме.

Фото: кадр из фильма "Парижская полиция 1900"; режиссеры: Жульен Депо, Фредерик Балекджян, Фабьен Нури; производство: Tetra Media Fiction

"Парижская полиция 1900"

С 8 февраля в "Амедиатеке"



Иногда кажется, что главная тема любого драматического сериала – отношения человека со временем и с памятью, и травмами как его гонцами. И эти отношения зачастую сводятся к расследованию. Поэтому в лучших сезонах "Настоящего детектива" сыщики блуждают по лабиринтами собственной памяти. А в костюмных драмах так много преступлений и наказаний.

Свежий пример солидного исторического детектива – сериал "Парижская полиция 1900". Во французской столице на рубеже веков почти каждый день пропадают девушки. В 1899 году исчезли 247 женщин, но никто не пошевелил пальцем. В 1900-м несколько небезразличных смельчаков все же нашлось. Началось расследование, которое в духе нуаров заведет зрителей и в дворцы, и в трущобы, и в бордели, и а в театры.

Ближайшие родственники нового сериала – "Вавилон-Берлин" и "Фрейд", пытавшиеся написать учебник истории Германии языком не канцелярским, а детективным. "Парижская полиция 1900" тоже неповоротлива – в каждом кадре здесь чересчур много данных, обработать которые зрителю не всегда под силу. Но зато у этого сурового исторического документа роскошная обложка и мягкий переплет.

Фото: кадр из фильма "Новости со всех концов света"; режиссер: Пол Гринграсс; производство: Perfect World (Beijing) Pictures Co., Playtone, Pretty Pictures, Universal Pictures

"Новости со всех концов света"

C 10 февраля на Netflix



Ветеран Гражданской войны колесит по только-только соединенным штатам Америки с добрыми и неважными новостями, связывая людей в узел общих историй, идей и мечтаний. Но, как и в любом вестерне, ему все равно придется взяться за оружие, чтобы защитить от негодяев маленькую девочку, потерявшую семью. Благородного стрелка играет Том Хэнкс – и добра, спокойствия, мудрости и мужества здесь от него исходит как от чугунного обогревателя на даче.

Режиссирует фильм Пол Гринграсс – человек, который своей "Идентификацией Борна" превратил шпионское кино из помпезных дефиле джентльменов в настоящие драмы про пыль, кровь и грязь. Вестерн у него тоже получается и поэтичным, и реалистичным: созерцательные "Новости со всех концов света" напоминают даже не "Железную хватку" и "Братьев Систерс", а "Выжившего". Только в этот раз без сугробов. Да и кому они нужны в феврале.

Фото: кадр из фильма "Кларисса"; режиссеры: Димэйн Дэвис, Майя Врвило; производство: CBS Television Studios, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), MGM/UA Television, Secret Hideout

"Кларисса"

С 11 февраля на More.tv

В 1991 году "Молчание ягнят", должно быть, и не догадывалось, что опередит свое время на тридцать лет. Это был не только триллер про агентов ФБР и харизматичных маньяков, но и драма про женщину, завоевывающую право не молчать в мире мужчин. Не только остросюжетный детектив, но и сеанс психотерапии: агент Старлинг, всякий раз спускаясь в темную пещеру к каннибалу Лектеру, на самом деле шла на переговоры с собственными страхами и демонами.

Есть даже теория, что Ганнибал – олицетворение подсознания Клариссы – ведь в фильме он делает то, о чем она мечтает в одной из сцен книги. А именно – убивает мужчин, оскорбляющих и принижавших героиню. Нашлось в "Молчании ягнят" и место для гендерной дисфории: затравленный мужчина, которому раз за разом отказывали в операции по хирургической коррекции пола, превратился в живодера Буффало Билла, который шил себе костюм из женской кожи.

Было бы странно не воспользоваться столь богатым и актуальным материалом в 2021 году, поэтому практически в юбилей фильма (его премьера, как бы смешно это ни звучало, состоялась 14 февраля 1991 года – в День всех влюбленных) выходит сериал "Кларисса".

В котором нет ни Ганнибала, ни Джоди Фостер, ни Джулианны Мур, зато есть актриса Ребекка Бридс – и от нее тоже не оторвать глаз. События сериала происходят в 1993 году, практически сразу после поимки Баффало Билла. Поэтому Кларисса еще не суперзвезда ФБР, но уже и не такой запуганный курсант. Поимка серийных убийц и сексуальных хищников становится ее специализацией. А зритель возвращается в счастливые времена, когда не было фильмов страшнее "Семи" и "Власти страха". Как минимум ради этой экспедиции в детство "Клариссе" стоит дать шанс.