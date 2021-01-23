Кинокритик Егор Москвитин рассказал о лучших фильмах и сериалах января

В конце января в прокат выходит трогательный анимационный фильм от Pixar, который имеет все шансы на "Оскар", триллер "Девушка, подающая надежды" с Кэри Маллиган и сериал "Полет" с Никитой и Михаилом Ефремовыми. О главных новинках рассказывает обозреватель The City Егор Москвитин.

Фото: кадр из фильма "Душа"; режиссеры: Пит Доктер, Кемп Пауэрс; сценарий: Пит Доктер, Майк Джонс, Кемп Пауэрс; производство: Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures

"Душа"

В прокате с 21 января

Самый вероятный кандидат на анимационный "Оскар" за 2020 год – экзистенциальная трагикомедия от той самой студии Pixar, которая в ответе за "Головоломку", "Историю игрушек", "Тайну Коко", "В поисках Немо" и два главных вектора движения своих фанатов – "Вверх" и "Вперед". Герой "Души" – нерадивый учитель музыки с кризисом среднего возраста и внезапно открывшимся окном возможностей: его наконец-то зовут сыграть в настоящем джаз-банде. Но вместо этого окна он шагает в канализационный люк – и умирает уже на десятой минуте детского мультфильма.

После чего оказывается не в аду и не в раю, а внутри платоновского (и отчасти древнеримского) представления о мире душ – неком центре подготовки к жизни, где души созревают перед тем, как спуститься на грешную землю. Именно здесь решается, кто из людей будет веселым, а кто грустным, кто будет стремиться помогать другим, а кто замкнется в себе. Но самая важная часть любой души – это ее искра, то есть призвание, которому стоит следовать в жизни. И среди миллиардов душ есть одна, которая никак не может обнаружить свой талант уже тысячи лет – несмотря на старания наставников вроде Аристотеля и матери Терезы. Главный герой попытается помочь этой душе – а заодно перехитрить смерть и вернуться в родной Нью-Йорк.

Каждый мультфильм Pixar доводит зрителя до слез с почти стопроцентной гарантией, но "Душа" идет дальше всех – это одновременно и вдохновляющее, и застающее врасплох совершенно недетское высказывание о смысле жизни и близости смерти, о важности самореализации и сосуществования с другими, о страхах и надеждах. Настоящий джаз.

Фото: кадр из фильма "Девушка, подающая надежды"; режиссер: Эмиральд Феннел; сценарий: Эмиральд Феннел; производство: FilmNation Entertainment, Focus Features, LuckyChap Entertainment

"Девушка, подающая надежды"

В прокате с 21 января

Хит прошлогоднего фестиваля "Санденс", который меняет свои жанры чаще, чем его героиня – свои наряды. Блистательная Кэри Маллиган играет девушку, которая в студенчестве столкнулась с насилием – и теперь проводит вечера, выслеживая в ночных клубах сексуальных хищников и наказывая их по всей строгости революционного времени.

Первая четверть (и первый жанр) фильма, где героиня мстит, – сатирический экшен на страшную тему. Вторая четверть, где она вроде бы встречает хорошего парня, – ромком в духе начала нулевых с Бритни Спирс на саундтреке и розовыми подушками в кадре. Третья четверть, в которой она сталкивается со своим прошлым, – настоящая драма о травме. А финал – и вовсе психологический триллер. Так что этот фильм никому не даст заскучать – и кого-то да научит сострадать взглядам, которые он раньше не разделял.

Фото: кадр из фильма "Представь, что это город"; режиссер: Мартин Скорсезе; сценарий: Мартин Скорсезе; производство: Netflix

"Представь, что это город"

На Netflix с 8 января

Документальный сериал на Netflix, который, по сути говоря, является одним очень длинным интервью с комиком – только вопросы задает не Юрий Дудь, а Мартин Скорсезе, а отвечают не стендаперы, а нью-йоркская писательница и сатирик Фрэн Лебовиц. Фрэн – настоящая муза города, колонки которой выходили еще в 1970 году в журнале Interview Энди Уорхола.

Если сложить обаяние Кэрри из "Секса в большом городе", остроумие Мидж из "Удивительной миссис Мэйзел" и точность Сьюзан Зонтаг (и, возможно, добавить сверху тревожность Вуди Аллена и прозорливость Уэса Андерсона), то получится именно Лебовиц. Слушать ее меткие шутки и мудрые правила жизни – сплошное удовольствие. Бродить вместе с ней и трогательным дедом Скорсезе по Нью-Йорку – и вовсе лучшая виртуальная экскурсия на свете.

Фото: кадр из фильма "Полет"; режиссер: Петр Тодоровский; сценарий: Петр Тодоровский; производство: 1-2-3 Production, PREMIER

"Полет"

На ТНТ и Premier с 25 января

Сериал Петра Тодоровского – младшего о шести пассажирах, которые опоздают на самолет – а тот у них на глазах разобьется. Только вот русская "шестерка Ошеаник" – это не какие-то там избранные, а обычные несчастные сотрудники заурядной строительной компании из Москвы. И шансом на новую жизнь они распоряжаются тоже не по-американски – и превращаются чуть ли не в криминальную группировку.

О преступлении которой зритель будет узнавать очень постепенно – каждая серия, как и в "Эйфории" или "Колл-центре", перемешивает текущие события с предысторией одного из героев. В ролях – Михаил и Никита Ефремовы, Юлия Хлынина, Оксана Акиньшина, Евгения Добровольская и Павел Табаков. Как и нетфликсовский сериал "В ночь", где оказавшиеся в одном самолете иностранцы вдруг осознавали, что они последние люди на земле, "Полет" – это скорее история про повествовательную динамику, чем про психологическую глубину. Но с динамикой – и аэродинамикой – здесь все в порядке.

Фото: кадр из фильма "Люпен"; режиссер: Луи Летерье, Марсела Саид, Людовик Бернард; сценарий: Джордж Кэй, Франсуа Юзан, Флорент Мейер; производство: Gaumont Television, NetFlix

"Люпен"

На Netflix с 8 января

Французский сериал о криминальных аферах, снятый с размахом трилогии про Фрэнка Оушена и с мастерством опусов Гая Ричи. Главный герой – француз с африканскими корнями, который в детстве встретился со страшной несправедливостью на новой родине – и с целой библиотекой книг об Арсене Люпене. Теперь он вырос, превратился в улыбчивого бугая (в главной роли – запредельно харизматичный Омар Си из "Неприкасаемых") и придумал план мести. Во всех своих ограблениях плут равняется на Люпена – элегантного афериста из романов столетней давности, поймать которого не смог бы и Шерлок Холмс.

В первом эпизоде сериала герой, к примеру, обводит вокруг пальца всю службу безопасности современного Лувра. Режиссер ключевых эпизодов – опытнейший Луи Летерье, постановщик "Иллюзии обмана" и пары "Перевозчиков". А бывшую супругу героя играет божественная Людивин Санье. В январе французский проект вдруг стал самым популярным мини-сериалом за всю историю Netflix. Самое время разобраться в этой афере века.