Кинокритик Егор Москвитин рассказал о кинопремьерах недели

В первых числах января в прокат выходит сериал по вселенной Терри Пратчетта – "Стража", новый фильм Вуди Аллена и рождественская история "Охота на Санту". О самых интересных премьерах в мире кино и сериалов рассказывает кинокритик The City Егор Москвитин.



Фото: кадр из фильма "Стража"; режиссер – Эмма Салливан, Крэйг Вивейрос, Брайан Келли; сценарий – Саймон Аллен, Амру Алкади, Эд Име, Катрин Тредженна, Джой Уилкинсон; производство – BBC Studios, Narrativia

"Стража"

С 4 января на "КиноПоиске HD"

Сериал начала января, который наверняка станет для кого-то лучшим во всем 2021 году – экранизация эксцентричного фэнтези покойного британского фантаста Терри Пратчетта. В веселом и бездонном Плоском мире – одной из самых остроумных и продуктивных литературных вселенных на свете – встречаются между собой "Улица разбитых фонарей" и "Игра престолов", "Полицейская академия" и "Ночной Дозор", "Китайский квартал" и "Реальные упыри", "Три мушкетера" и "Лига выдающихся джентльменов". Анк-Морпорк – фэнтези-мегаполис, списанный с Лос-Анджелеса и Лондона, но населенный гномами, вампирами, троллями и прочей нечистой силой. Городская стража – отбросы общества с пламенными сердцами и сквозняком в голове. Их ждут приключения, романы, расследования и битвы. А нас (если все получится) – удивительный праздничный сериал, о котором нельзя было и мечтать.

Фото: кадр из фильма "Фрагменты женщины"; режиссер – Корнел Мундруцо; сценарий – Ката Вебер; производство – Bron Studios, Creative Wealth Media Finance, Little Lamb

"Фрагменты женщина"

С 7 января на Netflix

Женщина и мужчина решают, что их ребенок должен родиться дома, – и теряют его в результате то ли врачебной ошибки, то ли несчастного случая. И начинается такой марафон боли, что вышедшую год назад "Брачную историю" в пору записывать в комедии. Единственная причина, почему вы еще не прочитали сто восторженных отзывов о "Фрагментах женщины" – то, что их мировая и североамериканская премьеры состоялись на фестивалях в Венеции и Торонто, которые в 2020 году прошли по сути тайком для мира. Но к концу года Netflix появился в России и стал показывать свои ленты критикам до премьеры, поэтому с уверенностью говорим, что вот она – лучшая семейная драма. С по-настоящему жертвенными, экстраординарными актерскими работами Ванессы Кирби и Шайи Лабафа.

Фото: кадр из фильма "Охота на Санту"; режиссер – Эшом Нелмс, Йен Нелмс; сценарий – Эшом Нелмс, Йен Нелмс; производство – Canadian Film or Video Production Services Tax Credit (PSTC), Carte Blanche, Fortitude International, Ingenious

"Охота на Санту"

С 31 декабря в прокате

Кино категории "B" для тех, кто помнит, что рождественские истории – это не только нежная "Реальная любовь", семейный "Гринч" и "Ирония судьбы" под шубой, но и разное дикое кино вроде воинственного "Крепкого орешка" и ужастика "Крампус". Бородатый и седой Мэл Гибсон играет Санту, которого во что бы то ни стало стремится убить наемный киллер в исполнении Уолтера Гоггинса ("Омерзительная восьмерка" и "Правосудие"). Причина трудового конфликта в том, что один испорченный ребенок остался недоволен подарком от Санты. Но в Санты не берут никого, кроме бывших спецназовцев, так что осада избушки будет долгой. А еще – смешной и кровопролитной. И с оленями в качестве оружия массового поражения. Да.

Фото: кадр из фильма "Ведьмина служба доставки"; режиссер – Хаяо Миядзаки; сценарий – Хаяо Миядзаки, Эико Кадоно; производство – Studio Ghibli, Kiki's Delivery Service Production Committee, Nibariki, Nihon Television Network

"Ведьмина служба доставки" и "Конь Юлий и большие скачки"

С 31 декабря в прокате

Два мультфильма – японский и российский – в которых нет никакой новизны (первый вышел еще в 1989 году, второй – спин-офф "богатырской" франшизы), но у которых есть все гарантии, что юные зрители проведут время с толком. Классический мультфильм Миядзаки – 100-минутный урок сострадания, эмпатии ко всему иному и наблюдения за миром, который являет чуткому ребенку чудеса со скоростью 24 штуки в секунду. А российский мультфильм – это просто ярко, быстро, весело и – самое главное – без похабства. Студия "Мельница" вот уже который год подряд не меняет коней на переправе – и скоро приблизится по качеству своих историй к незабвенным "Астериксу и Обеликсу".

Фото: кадр из фильма "Фестиваль Рифкина"; режиссер – Вуди Аллен; сценарий – Вуди Аллен; производство – Gravier Productions, Mediapro, Orange, Televisiо de Catalunya (TV3), Wildside Media

"Фестиваль Рифкина"

С 31 декабря в прокате

Новый фильм Вуди Аллена, который без страха подвести можно посоветовать только тем, кому нравится то, что классик делает в последние годы. Необычные супруги – ворчливый и жалкий кинокритик и возмутительно прекрасная пиарщица из Голливуда (ее играет легенда девяностых Джина Гершон) – отправляются на кинофестиваль в Сан-Себастьяне. Женщина будет наслаждаться своим успехом и вниманием молодого режиссера (Луи Гаррель в смешной, но вальяжной роли), а нереализовавшийся мужчина – сходить с ума от ревности. Ну а зритель, скорее всего, будет дремать – если, конечно, его не захватят сцены-вставки, в которых Аллен с иронией подражает Бергману, Феллини и прочим великим режиссерам, которых он пережил. Но и это скетч-шоу – слабое утешение для всех, кто знает, на что был способен умиротворенный американский шутник еще лет десять назад. Зато в фильме есть море и солнце – и стабильность, которая в 2020 году вдруг перестала быть плохим словом.