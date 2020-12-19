Кинокритик Москвитин рассказал о лучших премьерах уходящего года

Конец 2020 года оказался богат на кинопремьеры: в прокат выходит "Обратная связь" с "Квартетом И", Ириной Горбачевой и Марией Мироновой; "Выпускной" с Мэрил Стрип, Николь Кидман и Джеймсом Корденом и новая экранизация романа Стивена Кинга. Кинокритик The City Егор Москвитин рассказывает, на какие фильмы и сериалы стоит обратить внимание в уходящем году.



Фото: кадр из фильма "Обратная связь"; режиссер – Алексей Нужный; сценарий – Сергей Петрейков, Леонид Барац, Ростислав Хаит; производство – "АМЕДИА", "Марс Медиа Энтертейнмент", "Стрела"

"Обратная связь"

"О чем говорят мужчины 2" в свое время ловко смогли украсить сюжет первой части новогодней мишурой. Теперь "Обратная связь" пытается сделать то же самое с "Громкой связью" – российским ремейком нашумевшей испанской трагикомедии про товарищей, которые решили сыграть в правду и открыть друг другу свои мобильные телефоны.

Вторая часть получилось не такой напряженной, как первая, зато теперь она ближе к печальным комедиям Виктора Шамирова ("Со мною вот что происходит" и "Игра в правду") и к лирическим сеансам самовнушения от самого "Квартета И". Герои отправляются встречать Новый год в загородном коттедже и снова играют в опасные игры – но в этот раз под песни и у камина. В ролях – люди, которым рады за любым праздничным столом: Ирина Горбачева и Мария Миронова, Ростислав Хаит и Леонид Барац, Александр Демидов и Камиль Ларин, плюс свежая и талантливая Анастасия Уколова. Необязательное, но щедрое на свет и электричество кино.

Фото: кадр из фильма "Выпускной"; режиссер – Райан Мёрфи; сценарий – Боб Мартин, Джек Виртел; производство – Dramatic Forces, NetFlix, Ryan Murphy Productions, Storykey

"Выпускной"

В дремучем штате Индиана скандал: школьницу-лесбиянку не хотят пускать на выпускной вместе с ее возлюбленной. Чтобы разрешить кризис и заодно хайпануть, в городке высаживается либеральный спецназ из Нью-Йорка – актерский ансамбль бродвейского мюзикла, который накануне разгромили критики. И играют этих горе-звезд, на минуточку, суперзвезды – Мэрил Стрип, Николь Кидман и Джеймс Корден.

В основе "Выпускного" лежит незатейливый театральный мюзикл, но то, что для кино его адаптировал режиссер Райан Мерфи, придает происходящему особый блеск. Мерфи – автор лент "Сестры Рэтчед", "Голливуд", "Политик", "Ешь, молись, люби", "Американская история ужасов", "Американская история преступлений", "Обыкновенное сердце", "Поза", "Вражда" и "9-1-1", – то есть самый востребованный во всей Америке автор кино- и телефантазий. Никто не придумывает, не пишет и не продюсирует быстрее, чем он, сохраняя при этом более-менее высокий стандарт качества. И никто, добавим, не делает этого дороже: эксклюзивный контракт с Мерфи на несколько лет обошелся сервису Netflix в триста миллионов долларов.

Эта стабильность, с одной стороны, успокаивает: включая "Выпускной", знаешь, что увидишь ярчайший китч, сентиментальную фантазию о лучшем мире, умеренно клыкастую сатиру на мир реальный и любимых актеров, работающих в максимально комфортных для них условиях. Но с другой стороны, предсказуемость сюжетов и отточенный стиль Мерфи начинает играть против него – просто представьте себе Вуди Аллена, который снимает свое кино не раз в год (и то многовато), а ежеквартально.

Фото: кадр из фильма "Сентенция"; режиссер – Дмитрий Рудаков; сценарий – Дмитрий Рудаков; производство – TenLetters

"Сентенция"

Отмеченный дипломами уже двух фестивалей – "Черные ночи" в Таллине и "Окно в Европу" в Выборге – абстрактный поэтический очерк о последних днях жизни Варлама Шаламова, русского поэта и писателя, чьи "Колымские рассказы" стали памятником и отечественной литературы, и самой истории ХХ века. От конкретной биографической драматургии фильм отказывается, пытаясь зафиксировать не даты, имена и адреса, а нечто другое – угасание разума, покалеченного несвободой; сопротивление духа, привыкшего к борьбе и вдруг оставшегося без нее; наконец речь писателя и поэта, которую он противопоставляет обвинительной речи времени. А еще фильм передает тот холод, который чувствуешь, когда читаешь "Колымские рассказы". И в то же время это тот случай, когда кино проигрывает материалу и личности героя – так что смотрите на свой страх и риск.

Фото: кадр из фильма "Противостояние"; режиссер – Джош Бун, Бриджет Паларди, Даниэль Круди, Крис Фишер, Винченцо Натали; сценарий – Джош Бун, Бенжамин Кэвелл, Стивен Кинг, Джилл Килл, Оуэн Кинг, Кнейт Гуолтни; производство – CBS Television Studios, Mosaic Media Group, Vertigo Entertainment

"Противостояние"

Не самая удачная из экранизаций Стивена Кинга – но подкупающая своим размахом и своей злободневностью. Роман написан десятилетия назад (причем трехтомник замышлялся автором как его собственный фантастический "Властелин колец"), но знакомиться с ним, конечно же, интереснее всего именно сейчас. Потому что человечество в нем уничтожено вирусом, вырвавшимся из военной лаборатории.

Семь миллиардов человек мертвы, а выжившие готовятся к новой гражданской войне на обломках США – но на этот раз войне не между Севером и Югом, а между добром и злом. Разыгрывают поединок света и тени в этот раз не то чтобы самоотверженные и сверхстарательные, но добросовестные и талантливые актеры – Вупи Голдберг и Александр Скарсгаард, Джеймс Мардсен и Эмбер Херд, Хизер Грэм и Эзра Миллер. А размах постановки ничем не уступает "Ходячим мертвецам". Но желание сценаристов пересказать культовый роман по-новому – с нелинейной драматургией и мозаичным повествованием – все портит: в нашей "Эпидемии" история куда внятнее и страшнее.

Фото: кадр из фильма "Обычная женщина 2"; режиссер – Борис Хлебников, Наталия Мещанинова; сценарий – Мария Меленевская, Денис Уточкин, Александр Собичевский; производство – 1-2-3 Production, "Лук-фильм"

"Обычная женщина 2"

Продолжение одного из самых любопытных российских сериалов нового времени – драмы про московскую даму, которая держит не только цветочный магазин, но и подпольный бордель. Во втором сезоне ставки повышены до предела: героиня не успевает родить одного ребенка, а уже надо спасать от смерти другого; бывшие коллеги требуют вернуться в бизнес, а полиция в кои-то веки преуспевает в расследовании; свекровь пилит, а муж знает; да еще и грозные люди из ФСБ требуют принести им человеческую жертву. И все это нужно как-то совмещать с мечтой о простом тихом женском счастье.

Первый сезон, снятый Борисом Хлебниковым, был реалистичнее, но медлительнее. Вторым руководит Наталья Мещанинова – и события теперь развиваются так быстро, что только успевай охать и ахать. В главных ролях – неожиданно подходящие друг другу Анна Михалкова и Евгений Гришковец.

