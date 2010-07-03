Кинокритик Москвитин рассказал о главных премьерах кино и сериалов этой недели

На этой неделе в прокат выходит сразу три новинки от Netflix: мультсериал "Кровь Зевса", мини-сериалы "Освободитель" и "Дэш и Лили". В четверг, 19 ноября, также состоялась премьера комедии "Афера по-голливудски" с Робертом Де Ниро, Морганом Фрименом и Томми Ли Джонсом. Об этих и других новинках мира кино и сериалов рассказывает обозреватель The City Егор Москвитин.



"Дэш и Лили"

Мини-сериал Netflix



Кадр из сериала "Дэш и Лили". Режиссеры: Фред Сэвэдж, Брэд Силберлинг. Фото: Netflix

Из всех фильмов и сериалов этого года у "Дэша и Лили" пока что лучше всего удается создать ощущение американского рождественского ромкома. Впрочем, не исключено, что это просто фальстарт и все настоящие святочные рассказы выйдут ближе к настоящему Новому году. Но разгореться и согреться можно уже сейчас благодаря этой легкой, сентиментальной и старомодной любовной истории от Netflix.

Сюжет банальный: Нью-Йорк готовится к Рождеству, и по сияющим улицам бродят угрюмый парень с разбитым сердцем и жизнерадостная девушка с сердцем таким большим, что непонятно, чем нужно бить, чтобы его разбить. Знакомство героев происходит не сразу: он найдет в книжном магазине ее блокнот, а она устроит ему квест, призом в котором станет свидание. Так они и живут: общаясь в эпистолярной форме, придумывая друг для друга задания, встречаясь в городе и не узнавая друг друга. Разумеется, оба актера чертовски хороши собой, испытания комичны, а Нью-Йорк, в котором никто не носит маски, похож на Рим – в том смысле, что вечный же город. Все это страшно пошло, но ровно чего-то такого перед праздниками зрителю и хочется. Так что пока что этот сериал – самая успешная вакцина от тоски из всех доступных. Оценка ее эффективности от самого Netflix – 98%.

"Освободитель"

Анимационный мини-сериал Netflix



Кадр из сериала "Освободитель". Режиссер: Гжегож Йонкайтыс. Фото: Netflix

История американского батальона "Громовые птицы", участвовавшего в итальянской кампании союзников и отличившегося тем, что в нем плечом к плечу служили белые и черные, индейцы и мексиканцы, бывшие иммигранты и обычные англосаксы. Мультфильм снят с помощью технологии триоскопии, позволяющей превращать живых актеров в анимированных персонажей. Что-то похожее еще в 2006 году можно было увидеть в мультфильме "Помутнение" с Киану Ривзом и Вайноной Райдер. Но там сложнейшая анимация как бы ложилась поверх материала, снятого живьем, это был кропотливый процесс. "Освободитель" же оптимизировал технологию, но гораздо интереснее здесь не анимация, а та история, которую хочет рассказать этот вроде бы очевидный сериал о Второй мировой войне.



Актер Том Хэнкс во время промотуров своих фильмов любит запираться в гостиницах и писать короткие рассказы. И как минимум один из них он посвятил Второй мировой войне – истории боя, навсегда покалечившего психику нескольких солдат, которым повезло в нем выжить.

Мультсериал для взрослых "Освободитель" никак не связан с Томом Хэнксом. Хотя он вряд ли бы вышел, если бы Стивен Спилберг в свое время не снял "Спасение рядового Райана" и потом вместе с Хэнксом не спродюсировал мини-сериалы "Братья по оружию" и "Тихий океан". Интонация в этой анимированной истории та же, что и в рассказах оказавшегося хорошим писателем актера. Юношеские переживания соседствуют здесь с суждениями закаленных мужчин, сентиментальность – с жестокостью, ожидание чуда – со страшнейшей реальностью. Это исключительно мальчишеское кино – но способное тронуть всех, кто еще не наигрался в войнушку.

"Кровь Зевса"

Мультсериал Netflix



Кадр из мультсериала "Кровь Зевса". Режиссер:

Шант Нигогосян. Фото: Netflix

Несколько лет назад на Netflix стартовал мультсериал "Кастлвания" – экранизация японской видеоигры про противостояние Дракулы и древнего рода охотников на вампиров. Получилось здорово: европейский сюжет, американский подход к повествованию, глубокий след азиатской анимации. Но главной причиной успеха кровавого фэнтези была, пожалуй, все-таки химия между героями – парнем и девушкой, бросившим вызов непобедимому злу; двумя сиротами, которых превратило в семью общее благородное дело.

Ровно тот же фокус Netflix теперь пытается проделать в мультсериале "Кровь Зевса". Анимация снова псевдояпонская, язык английский, но сюжет в этот раз античный. В Древней Греции идет борьба между демонами и людьми, ключевую роль в которой сыграет безродный юноша, не знающий своего отца и уже отчаявшийся защитить мать от злых языков. Демоны служат гигантам, а те в свою очередь были созданы титанами, которые сражались с богами. Подробнее об этих мероприятиях можно узнать, если поискать в энциклопедиях термины "титаномахия" и "гигантомахия". Инициирует юного героя прекрасная воительница-амазонка верхом на коне. Черного юмора, явной романтической линии и знакомого фэнтезийного Средневековья, как в "Кастлвании", в этом коротком мультсериале нет. Но фанатам античных сюжетов как минимум стоит знать, что он существует.

"Афера по-голливудски"

Фильм. В прокате с 19 ноября



Кадр из фильма "Афера по-голливудски". Режиссер: Джордж Галло. Фото: Вольга

Ретрокомедия про стариков-разбойников из Голливуда, напоминающая разом и "Реальных парней" (с Аль Пачино, Кристофером Уокеном и Аланом Аркиным), и "Старперцев" (с Робертом Де Ниро, Майклом Дугласом и Морганом Фрименом), и легендарных "Продюсеров" – потому что в фильме повторяется плутовской сюжет о работе над шоу, которое должно провалиться. Невезучие голливудские воротилы задолжали деньги мафии – и чтобы расплатиться, надеются получить страховку во время съемок фильма. Но чтобы страховку выплатили, нужно аккуратно угробить на этих самых съемках пожилого актера. А тот, как назло, оказывается крепким орешком. В главных ролях – не только расслабленные до неотразимости Роберт Де Ниро, Морган Фримен и Томми Ли Джонс, но и привлекательная молодежь – Эмиль Хирш и Зак Брафф. А снял фильм Джордж Галло – сценарист просто-напросто легендарной криминальной комедии "Успеть к полуночи" (1988) с Де Ниро и Чарльзом Гродиным.

Тем, кто боится ходить в кинотеатр, что есть сил советуем посмотреть хотя бы ее. Потому что это один из лучших на свете фильмов о приключениях двух напарников, которые терпеть друг друга не могут. А может, и лучший.



"Вечный свет"

Фильм. В прокате с 19 ноября



Кадр из фильма "Вечный свет". Режиссер: Гаспар Ноэ. Фото: A-One Films, "Наше кино"

50-минутный фильм Гаспара Ноэ, который начинается с заявления, что вся история человечества и искусства – это хроника геноцида женщин, а заканчивается опасной репродукцией сцены из фильма "Святая Иоанна" (про Жанну д’Арк). Масла в огонь подливает все, что происходит посередине: в роскошном французском особняке идут съемки фильма о ведьмах, режиссер (Беатрис Даль) и актриса (Шарлотта Генсбур) готовятся к решающей сцене (с кострами), а путающиеся у них под ногами мужчины норовят все испортить своими амбициями и малодушием.

Довольно большую часть фильма занимает диалог двух великих француженок. И это, без шуток, образец выдающейся импровизации. Героини, по сути, берут друг у друга откровенное интервью, в котором будет произнесено все, что нужно знать об отношениях актеров и режиссеров, женщин и мужчин, традиций и современности. Ну а дальше начинается фирменный для Ноэ психоделический бардак, призванный проиллюстрировать правоту его муз. И поскольку фильм снят по заказу Yves Saint Laurent, то восхождение богинь на костер здесь выглядит как глянцевый клип. Который понравится всем, кроме эпилептиков: резкие вспышки красного и зеленого – любимая пытка экстравагантного танцующего режиссера.

