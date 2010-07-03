Кинокритик Москвитин выбрал лучшие новинки кино и сериалов этой недели

На этой неделе в прокат выходит фильм Андрея Кончаловского о расстреле рабочих в Новочеркасске, выдвинутый на "Оскар", а также "Сибирь" с Уиллемом Дэфо и сериал "Нежность" Анны Меликян с Евгением Цыгановым и Викторией Исаковой. Кинокритик The City Егор Москвитин рассказывает об этих и других новинках кино и сериалов.



"Сибирь"

С 12 ноября на платформе Wink



Фото: стоп-кадр из фильма "Сибирь",2020, реж. Абель Феррара

Герой Уиллема Дэфо держит бар посреди безлюдной тайги; иногда выпивает в нем с оборотнями и тут же с ними дерется. Ждет, когда на санях и лайках к нему приедет беременная невеста с русской бабусей. Путешествует во времени, чтобы понаблюдать разные человеческие бойни 20-го века. Видит монстров и разговаривает с рыбами. Рыбы отвечают ему на иврите. Другими словами, "Сибирь" – фильм странный даже по меркам режиссера Абеля Феррары, в картинах которого герои нередко заканчивают свою жизнь на кресте, а если отдают кому-то свое сердце, то делают это буквально. Но вроде бы абстрактная "Сибирь" интересна вот чем: сценарий родился из записей разговоров Уиллема Дэфо с психотерапевтом, причем на сеансы его насильно отправил сам режиссер – а актер до этого в помощь специалистов не верил. И выяснилось, что травмы у гения примерно те же, что и у каждого из нас: возраст, женщины, батя. Так что этот дикий и причудливый фильм захватывает именно тем, что великий актер в нем выворачивает наизнанку свою тонкую (слишком тонкую для Сибири) душу. Удивительное зрелище – но только для тех, кому интересны механизмы терапии. Остальные будут поеживаться.

“Нежность”

Сериал, с 12 ноября на ivi



Фото: стоп-кадр из сериала "Нежность", 2020, реж. Анна Меликян

Первый телефильм Анны Меликян – сборник новелл о женщине (Виктория Исакова) и мужчине (Евгений Цыганов), которые как-то раз встретились и переспали и с тех пор не могут друг до друга дозвониться. Героиня – бизнес-леди из Москвы с офисом на Белорусской и апартаментами в Сити; герой – загадочный житель Санкт-Петербурга в очках и водолазке, который то ли специально, то ли нарочно оставил ей неправильный номер телефона. В итоге воздушная директриса начинает искать таинственного незнакомца всеми доступными способами (включая консультацию у шаманов), а тот является ей в видениях и раз за разом повторяет: "Ну ты чего, взрослый же человек".



"Нежность" получилась не такой пронзительной, как одноименная советская песня, но такой же воздушной, как одноименный российский шоколад.

Уже вышедшая в этом же году полнометражная "Фея" Меликян и выходящие вскоре ее же "Трое" на фоне сериала кажутся неповоротливыми черепахами вроде "Ирландца" Мартина Скорцезе. Но при этом оба фильма очень быстро прибрали к рукам стриминги – так что аудитория интернет-платформ на наших глазах обретает в Анне Меликян персонального целителя и утешителя. Нежная ирония, магический реализм и храбрая сентиментальность, из которых сотканы все работы режиссера,

и правда обладают какими-то обезболивающими свойствами. Кто еще сегодня умеет так наивно снимать про любовь? Да никто.

"Еще по одной"

С 12 ноября в прокате

Фото: стоп-кадр из фильма "Еще по одной", 2020 год, реж. Томас Винтерберг

Один из лучших фильмов этого скупого на премьеры года – пьянящий в начале и отрезвляющий в конце. Четыре датских учителя решают на собственном опыте проверить известную гипотезу одного норвежского ученого – что любой из нас станет свободнее, умиротвореннее и счастливее, если каждый день будет поддерживать определенный уровень алкоголя в крови. Эксперимент с системным и контролируемым алкоголизмом начинается вполне благополучно: историк становится любимчиком класса, у преподавателя пения перестает закладывать уши от завываний школьников, а физрук помогает влиться в футбольную команда мальчику в очках, с которым до этого никто не хотел играть. Но беспокойный учитель-психолог, ведущий дневник наблюдений за собой и собутыльниками, предлагает поднять ставки. И тут-то легкая (на грани родства с "О чем говорят мужчины") комедия о кризисе среднего возраста и превращается в психологическую драму с узнаваемым ходом мысли режиссера Томаса Винтерберга – друга Ларса фон Триера и одного из лидеров движения "Догма-95".

"Еще по одной" – не только датский кандидат на "Оскар-2021", но и самый, вероятно, русский из зарубежных фильмов этого года: давно никто из иностранцев так хорошо нас не понимал. И не протягивал руку помощи – правда, не чтобы спасти, а чтобы чокнуться. Потому что спасения, судя по фильму, нет и не будет. А значит, остается только спиваться красиво, как герой Мадса Миккельсена – в костюме, в танце и с самым затравленным, но благородным на свете взглядом.

"Опасный элемент"

С 12 ноября в прокате



Фото: стоп-кадр из фильма "Опасный элемент", 2020 год", реж. Маржан Сатрапи

Выразительный, но скучноватый биографический фильм о Марии Склодовской-Кюри. В главной роли – способная и на жар, и на холод Розамунда Пайк. В режиссерском кресле – родившаяся в Иране Маржан Сатрапи, автор удивительного мультфильма "Персеполис". Как и "Персеполис", "Опасный элемент" вырос из комикса – но никаких эстетических и этических открытий в нем нет. Таблица химических элементов, из которых синтезировано это кино, давно и хорошо изучена. Вот выбор между семьей и карьерой; вот сопротивление свободного ума заскорузлой системе; вот споры женщины из будущего с мужчинами из прошлого; а вот и жертва во имя науки. Но ворчать по поводу шаблонности и предсказуемости фильма будут разве что стареющие критики – а вот маленьким девочкам это кино может указать прекрасный и благородный путь в жизни.

"Дорогие товарищи"

С 12 ноября в прокате



Фото: стоп-кадр из фильма "Дорогие товарищи!", 2020 год, реж. Андрей Кончаловский

Первое художественное обращение к теме не то чтобы табуированной, но как будто бы не существовавшей для нашей массовой культуры – расстрелу демонстрации в Новочеркасске в 1962-м году. Доведенные до отчаяния низкими зарплатами, растущими ценами и продовольственным дефицитом рабочие сперва захватили завод, а затем с красными флагами и социалистическими лозунгами вышли на улицы города. Власти ответили стрельбой, уголовными делами и запугиванием, а страшную страницу истории засекретили вплоть до эпохи гласности.

Андрей Кончаловский – постановщик, от которого меньше всего стоило ждать кино о русском бунте в духе Быкова или Шукшина, и он и сам, кажется, это понимает. Поэтому в черно-белых "Дорогих товарищах" режиссер-аристократ выбирает интонацию античной трагедии.

Героиня Юлии Высоцкой – партийная работница, которая верит в Сталина и требует расстрелять демонстрантов – и еще не знает, что среди них может быть ее дочь. И эта интонация помогает фильму стать не ответом на извечные русские вопросы (которые давно превратились в риторические), а высказыванием о том, как устроен мир вообще. Высказыванием очень взвешенным и эффектным – и парализующе страшным.