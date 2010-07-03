"Дьявол всегда здесь", "Ундина", "Гнездо" и другие кинопремьеры недели

На этой неделе в прокат выходят "Ундина" – фильм – призер Берлинского фестиваля, "Гнездо" с Джудом Лоу и фильм про Альфонсо Капоне с Томом Харди. Об этих и других новинках проката рассказывает кинокритик The City Егор Москвитин.



"Дьявол всегда здесь"

Фото: кадр из фильма "Дьявол всегда здесь"; режиссер – Антонио Кампос; сценарий – Антонио Кампос, Пауло Кампос; производство – Nine Stories Productions, Bronx Moving Company

Один из лучших фильмов за все те пять лет, которые сервис Netflix продюсирует собственное кино – абсолютно не повесточный, не политизированный, не заигрывающий со зрителем эпос о семье очень хороших людей, которых, увы, взял под свою опеку дьявол.

Идущая почти 140 минут сага успевает влюбить публику в двух героев. Первый – тихий морпех (Билл Скарсгард из "Оно"), который вернулся с полей Второй мировой, влюбился в официантку, построил дом, воздвиг на заднем дворе крест и каждый вечер молился перед ним вместе с маленьким сыном. Второй герой – этот самый мальчик, но лет десять спустя; ребенок и закаленный, и навсегда покалеченный потерей родителей.

С семьей, однажды нарушившей обещание Богу, постоянно творятся страшные вещи. Простые и мирные люди, живущие в тихой американской глубинке, страдают от болезней, умирают от рук маньяков (Райли Кио и Джейсон Кларк в образах Бонни и Клайда с фотоаппаратом), терпят унижения от молодого и нечистоплотного пастора (Роберт Паттинсон с самым отвратительным персонажем в своей карьере) и слушают новости о надвигающейся Вьетнамской войне.

И в то же время, вопреки всем испытаниям, герои сохраняют свою внутреннюю чистоту. Лежащий в основе фильма роман Дональда Рэя Поллока, судя по всему, напомнит читателю не только о Стивене Кинге, но и о Василии Шушкине.



Связующим звеном между кино и литературой в картине выступает завораживающий закадровый голос, печальный и элегичный.



А еще "Дьявол всегда здесь" – первый в фильмографии Netflix случай, когда хронометраж истории не кажется избыточным. Напротив, рядом с этими героями хочется оставаться и дальше. Образцовая деревенская проза.

"Гнездо"

Фото: кадр из фильма "Гнездо"; режиссер – Шон Дуркин; сценарий – Шон Дуркин; производство – BBC Films, Element Pictures, FilmNation Entertainment

А это, наоборот, образцовая сага о падении династии аристократов. Время действия – конец 80-х, эпоха безнаказанного глянца и круглогодичных ярмарок тщеславия по обе стороны Атлантики; время "Уолл-стрит" и "Американского психопата".

Герой засиявшего с новой силой Джуда Лоу – некогда везучий финансист, который потерпел крах в Америке. И теперь уговаривает семью на время переехать в его родную Англию. Там он попробует вновь разбогатеть. А пока не получится, будет притворяться, что успешен, устраивая вечеринки в холодном особняке и играя в гольф со снисходительными богачами.

Но с первых же минут фильм дает понять, что семья обречена на финансовый и моральный крах. Жена (потрясающая Кэрри Кун из "Фарго") возненавидит мужа. Муж запутается в своей лжи. Дети запрутся в комнатах. Костры амбиций разгорятся до такой силы, что спалят весь Альбион. Всем, кто любит драмы о распаде семьи в духе "Дороги перемен" и сериала "Безумцы", мимо "Гнезда" лучше бы не пролетать. Особенно если год назад вас очаровал фильм "Сувенир". Потому что "Гнездо" на него очень похоже – и тоже начало путь к зрителю с самого чуткого на свете фестиваля "Санденс".

"Ундина"

Фото: кадр из фильма "Ундина"; режиссер – Кристиан Петцольд; сценарий – Кристиан Петцольд; производство – Schramm Film, Les Films du Losange, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), ARTE, Arte France Cinéma

Призер Берлинского фестиваля, который до поры до времени притворяется теплой и грустной сказкой о любви ныряльщика и русалки. А на деле оказывается сеансом психотерапии для современных немцев, которым (по версии автора) только кажется, что они смогли зарастить свои национальные переломы.

Но прелесть фильма в том, что его одинаково интересно смотреть и как простодушную мелодраму, и как исследование коллективных травм. Главные герои – девушка-экскурсовод из Берлина (магнетических таланта и внешности актриса Пола Бер) и промышленный ныряльщик (Франц Роговски, тоже не промах).

Красавицу из музея зовут Ундиной, и слово это в германо-скандинавском фольклоре (и повести Лермонтова, добавят отличники) обозначает русалку, то есть сказочное существо, способное сводить с ума мужчин и тянуть их на дно.



Со зрителями это точно случится, но и со зрительницами, в общем-то, тоже – настолько тонкое и красивое сочинение об осенней любви вышло у режиссера Кристиана Петцольда. Лидера, между прочим, Берлинской школы кино – союза кинематографистов, фильмы которых не похожи ни на что другое.





"Вивариум"

Фото: кадр из фильма "Вивариум"; режиссер – Лоркан Финнеган; сценарий – Гаррет Шанли; производство – Lovely Productions, Fantastic Films, Frakas Productions, PingPongFilm, XYZ Films

Мечта о собственном доме в пригороде появилась в головах у американцев после Второй мировой, но в ближайшие десятилетия, скорее всего, выветрится: новое поколение не любит привязываться к земле и вещам и не умеет копить деньги. Сама идея экспансивной жизни кажется чутким "зумерам" противоестественной; совсем другое дело – жить в согласии с природой, как Грета Тунберг.

Но тем, кому сегодня около тридцати, еще предстоит помучиться в старой системе координат, и фильм "Вивариум" предлагает таким людям разом и утешение, и триллер. Главные герои – работяга и медсестра, мечтающие о пригородном доме. Но встреча с риелтором для них оборачивается кошмаром: из лабиринта одинаковых строений не выбраться, соседей не видно, под дверью – чужой младенец. Кажется, над героями (и их сверстниками среди зрителей) ставится зловещий социальный эксперимент. В ролях потерпевших – замечательные актеры Имоджен Путц и Джесси Айзенберг. Милые, но приземленные – отчего сопереживать их героям становится проще простого.

"Капоне. Лицо со шрамом"

Фото: кадр из фильма "Капоне. Лицо со шрамом"; режиссер – Джош Транк; сценарий – Джош Транк; производство – Addictive Pictures, Bron Studios, Creative Wealth Media Finance, Lawrence Bender Productions

Фильм о последних днях жизни Альфонсо (отсюда оригинальное название Fonzo) Капоне – некогда могущественного гангстера, который после выхода из тюрьмы и разорения вдруг обнаружил, что мир ему больше не принадлежит.



В связи с чем у героя, даром что старость он проводит в солнечной Флориде, начинается типичная осень патриарха – с нервными срывами, манией преследования, хождением по мукам и хождением под себя. И в конечном счете разложением на глазах у зрителя из-за разных порочных болезней.





Все перечисленное – отличная возможность для актера Тома Харди в очередной раз продемонстрировать свою медвежью харизму и поразительную самоотдачу. Но сценарий и режиссура (а фильм снял Джош Транк – обладатель "Золотой малины" за невразумительный блокбастер "Фантастическая четверка") катастрофически не соответствуют энергии и таланту ведущего актера.

Фильм не сообщает ничего нового ни о старости диктаторов, ни о закатах империй, ни тем более об американских гангстерах. Но самым верным фанатам Тома Харди – актера, который настолько простой и честный, что однажды сказал нам в интервью, что мечтает переродиться дворнягой, – "Капоне" посмотреть, пожалуй, стоит.