"Агент Ева", "Молочные зубы", продолжение "Поезда в Пусан" и другие новинки проката

Кинокритик The City Егор Москвитин рассказывает о главных премьерах этой недели. В прокат выходит продолжение корейского зомби-апокалипсиса, шпионский триллер с Джессикой Честейн, австралийская драма о смертельно больной девочке и не только.

"Любовь на троих"



Кадр из фильма "Любовь на троих". Режиссер Дрейк Доримус. Продюсеры Френсис Чун, Дрейк Доримус, Роберт Джордж. Сценарий:

Жарден Либер, Дрейк Доримус. Фото: Capella Film

Незаметный, но хороший фильм, который год назад показали на фестивале в Торонто – самом дружелюбном для широкого зрителя. Собственно, именно аудитория на канадском киносмотре и выбирает, каким картинам достанутся главные призы. "Любви на троих" зрители, несмотря на очень скептичные рецензии от критиков, рукоплескали. Потому что фильм, как и недавний сериал “Нормальные люди”, очень тонко и точно улавливает новую этику в романтических отношениях.

На первый взгляд кажется, что это мелодрама с той же преамбулой, что и у старых голливудских картин: героиня знакомится сразу с двумя героями и никак не может выбрать того единственного. Но за стандартной завязкой следуют предельно неожиданные события.



Так что "Любовь на троих" – это как минимум познавательно.



А еще этот теплый и мигающий огоньками зеленых веранд фильм, выходящий в прокат в последние дни лета, настойчиво зовет зрителей в настоящие приключения. И попробуй с ним поспорь. В главных ролях – до неприличия красивые Шейлин Вудли (из "Большой маленькой лжи"), Себастиан Стэн (из "Мстителей") и Джейми Дорнан (из "50 оттенков серого", да-да).

"Агент Ева"



Кадр из фильма "Агент Ева". Режиссер Тейт Тейлор. Продюсеры Келли Кармайкл, Николя Картье, Джессика Честейн. Сценарий:

Мэттью Ньютон. Фото: "Вольга"

Девушка-хамелеон по имени Ева (Джессика Честейн) притворяется то таксисткой, то эскортницей экстра-класса, чтобы подбираться поближе к влиятельным мужчинам и меланхолично их убивать. Но таинственная организация, на которую работает Ева, тоже принадлежит несовершенным мужчинам – мудрому, но беспомощному старику (Джон Малкович) и его заносчивому преемнику (Колин Фаррелл). И этим двоим страшно не нравится, что девушка вдруг начала задавать жертвам один и тот же вопрос: "Что же ты натворил?"

В оригинале Еву зовут Авой, и своим кодовым именем она, судя по всему, обязана Аве Гарднер – темно-рыжему воплощению классического голливудского шика и звезде фильма "Убийцы" (1946), в котором два киллера осложняли жизнь девушке, но та не сдавалась. Джессика Честейн – и правда современная Ава Гарднер, и ее благородной стати и роковой красоты вполне хватает, чтобы возвысить "Агента Еву" над многими шпионскими триллерами последних лет.

Но, кроме экстраординарной актрисы, в фильме ничего особенного нет. Мужские персонажи безынтересны. Перестрелки и драки и вполовину не так изобретательны, как в "Джоне Уике" и "Взрывной блондинке", поставленных настоящими каскадерами. Саундтрек не звучит и не заставляет подпевать насилию на экране. А в сценарии, как в загранпаспорте какого-нибудь чересчур активного шпиона, собраны все штампы на свете. Единственная радость тут – смотреть, как героиня Честейн на протяжении всего фильма сражается со своей необоримой тягой к мини-бару. Как-то так вышло, что это единственная находка сюжета, позволяющая зрителю сопереживать персонажу и узнавать в нем себя.

"Поезд в Пусан 2: Полуостров"



Кадр из фильма "Поезд в Пусан 2: Полуостров". Режисер Ён Сан-хо. Продюсеры Ли Дон-ха, Ким Ён-хо. Сценарий: Пак Чу-сок, Ён Сан-хо, Рю Ён-джэ. Фото: "ПРОвзгляд"

Четыре года назад, когда оскароносные "Паразиты" еще водились только в воображении режиссера Пона Чжун-хо, одной из главных корейских киносенсаций оставался фильм "Поезд в Пусан" – свежий и умный взгляд на проблему зомби в густонаселенных городах. Это был без преуменьшения национальный блокбастер: дорогой, размашистый и щедрый на аттракционы боевик о конце света и бегстве от смерти.

Кино про зомби нет-нет да и снимают в разных уголках планеты (последние, самые оригинальные хиты – французская "Малышка зомби" и японские "Мы – маленькие зомби"), но корейцы смогли привнести в жанр много нового. Во-первых, фильм получился чересчур сентиментальным и эмоциональным: его герои будто бы решили, что апокалипсис – отличный повод избавиться от скованности, сдержанности и деликатности, свойственных жителям полуострова. А во-вторых, бесконечные терминалы и вокзалы, в которых происходят события ленты, изящно подчеркнули главный источник напряжения в зомби-сюжетах – тот факт, что людям в них некуда бежать. Ну а в-третьих, героями "Поезда в Пусан" были семьи – и в этом смысле фильм предвосхитил и "Птичий короб", и "Тихое место".

Вторая часть "Поезда в Пусан" старается сохранить все эти свойства, но следует все же по другому маршруту: теперь это не сентиментальная драма про хромую семью, а большой боевик про судьбу родины.



Разница между оригиналом и сиквелом примерно как между "Чужим" Ридли Скотта и "Чужими" Джеймса Кэмерона.



В продолжении появляется спецназ, борьба с зомби превращается в изощренный геноцид, а эпидемиологическая обстановка, как теперь принято говорить, ухудшается с каждой секундой. Первая часть фильма была поуютнее, но вторая все равно держится молодцом на фоне надоевших американских зомби-хороводов.

"Страна Лавкрафта"



Кадр из сериала "Страна Лавкрафта". Режиссеры Дэниэл Сакхайм, Ян Деманж, Шерил Дьюнай. Продюсеры Джей Джей Абрамс, Билл Карраро, Миша Грин. Сценарий: Джонатан И. Кидд, Соня Уинтон, Миша Грин. Фото: HBO

Чудаковатый сериал, который начинается как костюмная драма про расовую дискриминацию в Америке 50-х, но уже в конце первого эпизода превращается в кровавый легкомысленный хоррор в духе "От заката до рассвета". Главные герои – несколько афроамериканцев (атлетичный молодой ветеран, прекрасная и отважная певичка и немногословный, но мудрый дедуля), отправившихся на поиски пропавшего родственника.

Как и в "Зеленой книге", им предстоит ударить автопробегом по расизму – путь пролегает через консервативные белые штаты. Но в названии неслучайно фигурирует Говард Лавкрафт – писатель, живший с демонами внутри (широко известен факт, что он поддерживал идеи ку-клукс-клана) и выпускавший их порезвиться на страницах своих страшных романов. Так что и в сериале героев преследуют не только расисты, но и монстры с щупальцами, вурдалаки, вампиры и прочие фантастические твари. И все это очень и очень странно, но любопытно. И пускай после первого эпизода кажется, что на стыке серьезного и несерьезного не может случиться никаких драматических чудес, три буквы HBO в заставке "Страны Лавкрафта" внушают веру: рано или поздно эксцентричный сериал свернет на правильную дорогу.

"Молочные зубы"



Кадр из фильма "Молочные зубы". Режиссер Шеннон Мерфи. Продюсеры Алекс Уайт, Ванесса Браун, Джен Чэпман. Сценарий: Рита Калнеяс. Фото: A-One Films

Воспетая на прошлогоднем Венецианском кинофестивале (четыре награды – пусть и не в ключевых номинациях) австралийская подростковая драма об утомленной солнцем семье, смертельной болезни, наркотической зависимости и непокорной любви. Девочка в синем парике умирает на глазах у родителей и заводит дружбу с бунтарем без причин, который на что угодно готов ради дозы.

Это вроде бы банальный и даже спекулятивный сюжет, но чуткая постановщица Шеннон Мерфи (дебютантка в большом кино, до этого работавшая над сериалом "Убивая Еву") раскладывает знакомый пасьянс необычайно легкой рукой. А от актерских работ Элайзы Сканлен и Бена Мендельсона и вовсе мурашки бегут по коже. Но гораздо важнее то, что "Молочные зубы" – это своего рода кейс-стади: ответственное исследование того, как современная семья может вести себя в столь страшной ситуации. Психологическая достоверность фильма запредельна.

