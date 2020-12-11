"Серебряные коньки", "Неадекватные люди 2" и другие премьеры недели

На этой неделе в прокат выходит российский новогодний блокбастер "Серебряные коньки", продолжение полюбившейся зрителям драмы "Неадекватные люди" и сериал "Ваша честь" с Брайаном Крэнстоном из "Во все тяжкие". Об этих и других новинках кино и сериалов рассказывает кинокритик Егор Москвитин.

"Серебряные коньки"

С 10 декабря в прокате



Фото: кадр из фильма "Серебряные коньки"; режиссер – Михаил Локшин; сценарий – Роман Кантор; производство – "Централ Партнершип", ГПМ КИТ, "Кинослово", студия "Тритэ"

Один из самых добросовестных российских новогодних блокбастеров – легкий и аккуратный, яркий и нарядный, эмоциональный и содержательный. В рождественском Петербурге 1899 года замерзает лед и закипают страсти: дочь сановника хочет не замуж, а в университеты; сын фонарщика, чтобы вылечить отца от чахотки, связывается с бандитами, а разбойники жаждут то ли равенства для всех, то ли богатства для одних себя.

Романтическая линия в "Серебряных коньках" та же, что в "Леди и бродяге" и "Титанике", Петербург такой же магический, как в "Анастасии", а постановка погонь и грабежей не уступает фильмам Гая Ричи. В общем, вот она, "Матильда" без императорских амбиций – простой и милый святочный рассказ для всей семьи.

"Неадекватные люди 2"

С 10 декабря в прокате



Фото: кадр из фильма "Неадекватные люди 2"; режиссер – Роман Каримов; сценарий – Роман Каримов, Яна Лебедева; производство – "Трио Фильм"

Ровно десять лет назад первые "Неадекватные люди" собрали все призы кинофестиваля "Окно в Европу" в Выборге и открыли для зрителя режиссера Романа Каримова. Он впоследствии докажет: простые истории можно рассказывать с выдумкой, а маленькие бюджеты – возвращать с лихвой.

Но возвращение в Выборг-2020 со второй частью "Неадекватных людей" – это уже переход Каримова на новый уровень: у автора милых комедий вдруг получилась серьезная мелодрама с размахом семейной саги. Герои первой части – робкий покоритель Москвы (Илья Любимов) и бойкая вчерашняя школьница (Ингрид Олеринская) – все еще вместе, но их союз трещит по швам.

Проблема не проговаривается, пара распадается, и начинается череда психологических метаморфоз, поражающих своими убедительностью и размахом. Во-первых, у героев есть общий друг – матерый психолог (Евгений Цыганов, которому впервые за два года есть что играть), и их исповеди перед ним превращают и без того громоздкий сюжет в хронологическую головоломку в духе "Довода" Кристофера Нолана. Во-вторых, "Неадекватные люди 2" неожиданным образом оказываются историей о женщине, которая теряет все, а затем строит бизнес, и это, кроме шуток, вполне себе русская "Социальная сеть". А в-третьих, отношения между героями развиваются по тем же грустным, но честным законам, что и в "Ла-Ла Ленде" и "Брачной истории".

Когда десять лет назад "Неадекватные люди" шутили свои шутки про столицу, и представить было нельзя, что в итоге это будет такая же монументальная двухсерийная вещь, как "Москва слезами не верит".



"Диббук"

C 10 декабря в прокате



Фото: кадр из фильма "Диббук"; режиссер – Кит Томас; сценарий – Кит Томас; производство – Angry Adam Productions, BoulderLight Pictures

"Диббук" – это, если вкратце, "Вий" про иудаизм. Затравленному еврейскому юноше из современного Нью-Йорка предстоит провести ночь рядом с трупом старика, и к утру седые волосы появятся не только у парня, но и у самых впечатлительных из нас. Любопытно, что такой обряд и правда встречается. А за изгнанием злых духов в сюжете – как и во всех терапевтических ужастиках последних лет – кроется коллективная травма.

Демон Диббук (ударение на первый слог, это не модель ноутбука) вселился в старика во время Второй мировой войны. А юноша был сломлен уже в Нью-Йорке, но тоже в результате обыкновенного фашизма. При этом национальный и религиозный контекст в "Диббуке" – это только контекст. На первом плане остается очень мрачный, компактный и нервный ужастик, где на героя и зрителя давит все и сразу – тени от зловещих картин и свет экрана телефона, звуки и музыка, подвал и чердак, стены и двери.

Премьера "Диббука" состоялась еще в 2019 году на фестивале в Торонто, мы на ней как следует перепугались и с тех пор только и делали, что призывали этого злого духа в наш кинопрокат. И вот он здесь, рейтинг на "Кинопоиске" отчего-то не перевалил и за 5 баллов из 10, так что теперь уже страшно за свои слова. Вдруг тогда, в Торонто, это было какое-то наваждение, а на самом деле этот "Вий" не такой уж и кошерный?

"Легенда о волках"

С 11 декабря на AppleTV+



Фото: кадр из фильма "Легенда о волках"; режиссеры – Томм Мур, Росс Стюарт; сценарий – Уилл Коллинз, Джерика Клилэнд, Томм Мур, Росс Стюарт; производство – Apple Original Films, Cartoon Saloon, Dentsu Entertainment, Melusine Productions, SIF 309 Film Music, Broadcasting Authority of Ireland, Canal+

Лесное продолжение выдающейся "Песни моря", а точнее не продолжение, а мультфильм от той же ирландско-бельгийско-французской команды аниматоров во главе со сказочником Томмом Муром. Его дар – рассказывать истории для детей так, что сердце щемит у взрослых, и рисовать миры, в которых хочется оставаться и прятаться еще после титров.

В "Легенде о волках" рыжая девочка вместе со своим отцом – грозным охотником на волков – отправляется истреблять хищных зверей в ирландских лесах. Но выясняет, что волки – существа не такие уж и злые. Более того, существует племя оборотней, для которого выражение "человек человеку волк" не парадокс, а правило жизни. В общем, трем поросятам финал этого трогательного и вполне рождественского мультфильма не понравится, а вот взрослые и дети найдут в нем и покой, и радость.

"Ваша честь"

Сериал, с 7 декабря на "Амедиатеке"



Фото: кадр из фильма "Ваша честь"; режиссер – Эдвард Бергер; сценарий - Питер Моффат, Элисон МакДональд, Шломо Мошиах, Рон Ниньо; производство – CBS Television Studios, Scripted World

Американская адаптация проверенного израильского сериала – истории про судью, отпрыск которого убивает человека в ДТП и скрывается с места аварии. В ремейке действие переносится в Новый Орлеан – город, нуарно-мистический потенциал которого нащупал еще Вернер Херцог в "Плохом лейтенанте".

Структура истории напоминает о сериале "Защищая Джейкоба": отец, прекрасно знающий, как работают полиция, прокуратура и суд, пытается найти в родной системе лазейки, чтобы спасти своего ребенка. Но ситуацию не остановить, потому что жертва аварии из мафиозного клана. В итоге сериал напоминает и шекспировские трагедии, и великие американские романы Тома Вулфа. А в главной роли – впервые с "Во все тяжкие" – по-настоящему блистает Брайан Крэнстон, которому в последние годы не очень везло с репертуаром.