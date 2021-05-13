Кинокритик Егор Москвитин рассказал о главных новинках в кино

На этой неделе в прокат выходит работа режиссера Александра Молочникова "Скажи ей", фантастический триллер от Netflix "Кислород" и биографическая драма "Сопротивление". Об этих и других новинках кино и сериалов рассказывает кинокритик The City Егор Москвитин.



Фото: кадр из фильма "Скажи ей"; режиссер – Александр Молочников; производство – Bad Decisions Productions, Продюсерская компания "Среда"

"Скажи ей"

В прокате с 13 мая

Эмоциональная семейная драма – жестокая и трогательная одновременно. Родители разводятся, и русский мальчик уезжает вместе с мамой из Санкт-Петербурга середины 90-х в далекую Америку. Но его продолжает тянуть к отцу. Театральный постановщик Александр Молочников после амбициозных, но сбивчивых "Мифов" – своего режиссерского дебюта в кино – вдруг рассказывает историю на удивление динамичную, складную и доступную. Может быть, он подобрал нужную интонацию благодаря продюсеру Александру Цекало. Может, помог опытный сценарист Илья Тилькин. А может, сказался собственный опыт детства в двух странах. Так или иначе, результат – абсолютно американское по своей драматургии, но русское по природе кино. С раскрывшими себя с новой стороны опытными артистами – Светланой Ходченковой и Артемом Быстровым – и юным вундеркиндом Каем Гетцем в главной роли.

"Кислород"

С 12 мая на Netflix



Фото: кадр из фильма "Кислород"; режиссер – Александр Ажа; производство – Echo Lake Entertainment, Getaway Films, Wild Bunch International

Женщина приходит в себя в футуристической капсуле, похожей на криогенную камеру. Ну как приходит: героиня не помнит ни кто она, ни как оказалась в этой ловушке, ни сколько часов, дней или столетий в ней провела. Ясно лишь, что скоро у нее закончится кислород и что открыть высокотехнологичный гроб силой не выйдет. Все, что остается женщине, – общаться с искусственным интеллектом, которым оборудован высокотехнологичный гроб. Робота озвучивает Матье Амальрик. Его пленницу играет Мелани Лоран. А поставил этот камерный триллер француз Александр Ажа, вернувшийся на родину после долгой голливудской одиссеи. Ажа – режиссер таких ужастиков, как "Кровавая жатва", "У холмов есть глаза", "Зеркала" и "Девятая жизнь Луи Дракса" (последний фильм, к слову, настоящее чудо). "Кислород" тоже получился неуютным и напряженным, а еще это интересное кино о том, что говорят о нас наши следы в интернете. Героине, чтобы спастись, нужно выяснить, кто она такая, и социальные сети подчас пугают ее не меньше, чем нехватка кислорода.

"Монстр"

С 7 мая на Netflix



Фото: кадр из фильма "Монстр"; режиссер – Энтони Мэндлер; производство – Bron Studios, Charlevoix Entertainment, Creative Wealth Media Finance, Get Lifted Film Company, Tonik Productions

Судебная драма с американского фестиваля "Санденс-2018", которая шла к широкой премьере так долго, что сыгравшие в ней актеры уже успели стать звездами. К примеру, Джон Дэвид Вашингтон с тех пор появился в "Черном клановце" и "Доводе". Не самый удачный фильм всплыл на Netflix благодаря потрясениям в американском обществе: в центре истории – чернокожий студент-кинематографист, которого по ошибке приняли за подельника грабителей магазина. Налет закончился стрельбой и убийством, и теперь герою, который еще вчера учился в элитной киношколе, грозит большой срок. Фильм захлебывается от гражданского пафоса, но в 2021 году посмотреть эту историю о в одночасье разрушенной жизни не помешает любому подписчику Netflix, а не только чернокожим американцам.

"Сопротивление"

В прокате с 6 мая



Фото: кадр из фильма "Сопротивление"; режиссер – Хонатан Якубович; производство – Bliss Media, Epicentral Studios, Ingenious Media, Pantaleon Films, Riverstone Pictures, Rocket Science, Vertical Media

Фильм о холокосте, который попытался найти новый язык для разговора о вроде бы знакомой теме – как в свое время это сделали черно-белый "Список Шиндлера", неистощимая на выдумки "Жизнь прекрасна", сжимающий зрителя в тисках "Сын Саула", загробный "Рай" и плутовские "Уроки Фарси". Удача "Сопротивления" – в выборе героя: это история легендарного французского мима и актера Марселя Марсо, вступившего в сопротивление, чтобы укрывать еврейских сирот из Германии. Его оружие и броня – те же, что и у Чарли Чаплина: смех и гримасы.

Американский актер Джесси Айзенберг отлично справляется с ролью великого клоуна, но стоит фильму отвлечься от пантомим, как сюжет буксует, становится невыразительным и скучным. Увы, все западные умеренно авторские фильмы про Вторую мировую похожи – точно так же, как похожи все российские блокбастеры про Великую Отечественную. Но что если такое кино и не должно быть разнообразным и изощренным? Может статься, что отказ от эстетики (даже нечаянный, когда кино не сложилось) – это проявление этики. А "интересный" – последняя характеристика, которой должны обладать фильмы на определенные темы.

"Чунгкингский экспресс"

В прокате с 13 мая



Фото: кадр из фильма "Чунгкингский экспресс"; режиссер – Вонг Кар-Вай; производство – Jet Tone Production Co.

Вообще-то это фильм 1994 года, но он, как никакой другой, подходит для знакомства с творчеством гонконгского режиссера Вонга Кар Вая. Два полицейских в мегаполисе переживают личные драмы – и их любовное настроение придает вполне остросюжетным криминальным историям удивительный лирический оттенок. Кино Кар Вая – это встречи двойников, танцы теней, тайны зеркал, споры интимного и всеобщего. Режиссер одинаково легко поддерживает разговор и о природе человека, и о новейшей истории Китая. А еще он рассказывает свои истории очень красиво: если их и смотреть, то только на большом экране и рядом с другими людьми.