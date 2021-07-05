Эксперт объяснил, почему электронные книги хуже бумажных

Бумажные книги, вопреки предсказаниям пессимистов, не сдают позиции и по-прежнему востребованы в читающей среде. Мы разбирались, почему электронная литература никогда не заменит обычную библиотеку.



Война книжных миров

О преимуществах бумажных и электронных книг в последнее время спорят столь же ожесточенно, как на политические темы. В соцсетях сторонники девайсов называют любителей увесистых томов консерваторами и советуют отказаться от всех благ цивилизации, удалиться в глушь и пересесть на телегу вместо автомобиля. Их противники не остаются в долгу – приравнивают оппонентов к манкуртам и опасаются, что из-за компьютеров люди откажутся от чтения.

"Исторические документы дают основания утверждать, что с появлением печатного станка Иоганна Гутенберга в философской и интеллектуальной среде того времени в отношении книг и чтения были опасения, схожие с выражаемыми в наше время", – иронизирует психолог Эльдар Осипов.

По словам эксперта, пока нет точных данных о том, какой тип книг лучше воспринимается читателями, но специалисты считают, что выбор носителя зависит от индивидуальных особенностей человека. Кому-то подходит электронный вариант, другим удобнее перелистывать бумажные страницы.

Среди однозначных плюсов чтения книг на электронных носителях – они компактны, всегда под рукой и доступнее бумажных вариантов, поскольку найти в интернете произведение порой проще и дешевле, чем купить в магазине. Ворчание поколения, которое "привыкло листать", сторонники прогресса воспринимают как возрастное проявление. И призывают не драматизировать ситуацию, поскольку изменился лишь носитель информации. Еще одним плюсом виртуальной литературы считается возможность максимально сохранить природу. Однако контрдовод библиофилов – производство электронных устройств и отходы пластика, из которого сделаны девайсы, губят экологию не меньше, чем вредит вырубка лесов.



Фото: Моска 24/Антон Великжанин

Под шелест страниц

Между тем большинство читателей сходятся во мнении, что информацию проще воспринимать, листая обычную книгу. Играют роль тактильные ощущения, возможность переворачивать страницы, заглянуть в оглавление, ощутить особый книжный запах. Читатели бумажных изданий лучше запоминают текст, так как понравившуюся цитату можно подсознательно "привязать" к конкретному месту на странице, а также к обстоятельствам, при которых текст попался на глаза. Тогда как электронная книга воспринимается как безликий поток информации, чтение однотипных текстов утомляет, а запоминание без привязок к образам требует большей концентрации.

Многие пользователи сетуют на то, что не удается погрузиться в действие художественного произведения, поскольку электронный текст мешает пропустить его через себя. Не зря считается, что приучить школьников к чтению реальнее всего с помощью традиционных книг. Педагоги уверены – большую роль в этом играет, в частности, возможность потрогать корешки изданий, перебрать их на полке.





Эльдар Осипов психолог Печатная книга зачастую связана с неким ритуалом чтения. Особенно склонность к этому заметна в среде библиофилов и так называемых библиофагов – "пожирателей книг". В этих ритуалах ценится место чтения – уютный уголок дома или балкона, лампа, освещающая в полутьме страницы, шелест самих страниц, запах бумаги.

По словам психолога, романтику чтения бумажных книг сложно заменить электронными носителями, а порой даже человек, не искушенный в литературе, чувствует эстетику в таком отношении к чтению.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С глаз долой

И все-таки основной аргумент против электронной литературы – вред для здоровья. Офтальмологи отмечают, что экраны портят зрение из-за спектра света и силы излучения. А бумажные страницы щадят наши глаза, если держать книгу на правильном расстоянии и при хорошем освещении и не читать лежа. Кроме того, глядя на экран, люди реже моргают, поэтому внешняя поверхность глаз хуже увлажняется, что может вызвать так называемый синдром сухого глаза. Когда-то это явление было характерно для пенсионеров, а в последнее время стало бичом для школьников и студентов.

Большинство людей по роду деятельности (учеба и работа) много времени проводят перед компьютерами, значит, чтение электронной литературы создает дополнительную нагрузку на зрение.

Эльдар Осипов обращает внимание на то, что, читая электронную книгу, человек "следует" за девайсом, то есть подстраивает положение тела, рук и головы под устройство. А в ситуации с бумажным текстом читатель располагает книгу удобно относительно себя.

"Следовательно, в ситуации с электронной книгой наблюдается повышенное напряжение некоторых групп мышц тела. Особенно это сказывается на зрительной системе. Наибольший отрицательный эффект проявляется при чтении с носителей малого размера, таких как смартфон", – комментирует психолог.

Поскольку от развития технологий все равно не уйти, то любители книг советуют разумно сочетать оба вида чтения. Например, в домашней обстановке листать бумажные фолианты, а в самолете или поезде использовать электронный вариант.

