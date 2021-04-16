Почему компьютерный интеллект ослабляет человеческий разум

Исследователи из Университета Джорджии провели эксперимент, в результате которого выяснили, что люди доверяют информации, полученной от компьютерных алгоритмов, больше, чем той, которую получают от других людей. При выполнении сложных задач большинство испытуемых обратились за помощью к так называемому делегированному интеллекту. Чем может обернуться для будущих поколений замена реальных знаний на автоматизированные – разбирался наш научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: Москва 24/Роман Балаев

Выводы исследователей опубликованы в работе под названием "Люди больше полагаются на алгоритмы, чем на социальное влияние, когда задача становится более сложной". Группа ученых провела достаточно простой эксперимент. Полторы тысячи добровольцев попросили посчитать людей, изображенных на случайных фотографиях. На первых фото было по два-три человека, но постепенно количество людей увеличивалось. Испытуемый мог считать самостоятельно, а мог полагаться на подсказки двух типов: якобы полученные от других участников эксперимента и от компьютерного алгоритма.

На первых этапах добровольцы считали сами, но с увеличением количества объектов начинали все больше доверять человеческим подсказкам. Когда же персонажей на фото становилось совсем много, добровольцы массово принимали на веру подсказки алгоритма. Вывод, который ученые сделали по результатам исследования, таков: чем более сложная задача стоит перед человеком, тем охотнее он доверит ее решение машине, а не другому человеку.



Эксперимент лишь подтвердил мнение, которое многие исследователи озвучивают уже давно: мы действительно стали доверять компьютерам больше, чем окружающим людям, и больше, чем себе. Существуют даже термины "делегированный интеллект" и "делегированная память" и обозначают они довольно тревожные тенденции.

Что вы делаете, если вам нужно решить простой пример, например умножить 6 на 9? Большинство из нас для этого пользуется заученной еще в школе таблицей умножения, решая пример в уме. А что если одно из чисел будет двузначным, например при умножении 7 на 14? Кто-то и здесь старается решить пример самостоятельно, а кто-то сразу же открывает в смартфоне приложение "Калькулятор". Если же нужно перемножить два двузначных числа, например 23 и 91, то почти 100% людей даже не пытаются задумываться, а сразу ищут помощи у электронных устройств. Мало того, если гаджета или компьютера под рукой нет, никто не пытается решить пример "на бумажке", задача откладывается до тех пор, пока не появится доступ к вычислительному устройству. Это и называется "делегированным интеллектом".

Современный человек не нагружает собственный мозг, не запоминает почти ничего, поскольку ответ на любой вопрос можно найти в интернете. Любая повседневная задача может быть решена с помощью Сети. Мало того, даже собственную жизнь мы помним все хуже, больше полагаясь на фотографии, которые храним в смартфонах. Попытайтесь в деталях вспомнить свой прошлый отпуск. А теперь откройте фотографии, сделанные в это время, вы обнаружите, что ваш мозг хранит намного меньше информации об этом событии, чем ваш телефон.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Несомненно, существуют задачи, справиться которыми может только машина: например, имплантацию нейрочипа в мозг подопытной свиньи или обезьяны может провести только специальный хирургический робот, управляемый компьютером (об этом мы писали). Но люди с готовностью делегируют удаленным процессорам и облачным хранилищам задачи, которые легко могут выполнить самостоятельно. Интернет стал основной формой внешней или трансактивной памяти, в которой информация коллективно хранится отдельно от нас.

В таком положении вещей таятся существенные опасности. Люди, как это ни прискорбно, глупеют. Сегодня в наших головах хранится во много раз меньше знаний и навыков, чем полвека назад. Школьники искренне не понимают, зачем нужно что-то учить, если доступ ко всем знаниям мира буквально лежит у тебя в кармане. Мы становимся зависимыми от технологий, и эта зависимость – критическая. Шотландский моряк Александр Селькирк, прототип Робинзона Крузо, проживший на необитаемом острове четыре с половиной года, смог выжить лишь потому, что обладал знаниями по астрономии, сельскому хозяйству, многим ремеслам и так далее – пусть и отрывочными. Наш с вами современник, оказавшись в подобной ситуации, вряд ли протянет больше двух недель.

Можно возразить, что кораблекрушения случаются очень редко и шанс оказаться на острове у современного человека исчезающе мал. Но еще один огромный минус "делегированного интеллекта" в том, что его инфраструктура невероятно хрупка. Мощная вспышка на солнце, падение метеорита, даже просто отключение электроэнергии – все это способно мгновенно лишить нас связи с внешней памятью. Произойди такое в планетарных масштабах – и неизвестно, сколько веков нам потребуется, чтобы хотя бы вернуться к сегодняшнему уровню развития.

Так что давайте читать умные книги, интересоваться наукой, искусством и хранить свою жизнь в собственной голове. Ну, или хотя бы запоминать отпуск, не делая тысячи фотографий. Это не так уж и сложно. Хотя…

